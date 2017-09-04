Стихи и ландшафты: в Эстонии прошел особенный фестиваль поэзии

В конце августа в Эстонии прошел пятый Международный ландшафтный фестиваль поэзии, организованный при поддержке города Тарту и фонда «Капитал культуры Эстонии». Литературных фестивалей для русскоязычных читателей и слушателей в нашей стране немало: и тартуский Prima Vista, и таллиннский HeadRead. Недавно завершился фестиваль «Дни Довлатова», в котором принимали участие известные писатели. Чем Ландшафтный фестиваль отличается от других?

От традиции до верлибра

Во-первых, это фестиваль поэтический. Ограничить круг приглашенных пишущими и переводящими поэзию – довольно смелое решение. Во-вторых, само его название объясняет особенность мероприятия: неотъемлемой частью фестиваля становятся эстонские ландшафты.

Постоянный участник фестиваля, известнейший эстонский поэт Ян Каплинский сформулировал основную идею фестиваля так: «Во время “новой холодной войны” необходимо, по-моему, поддержать все, что дает людям возможность общаться в атмосфере теплоты и взаимопонимания. И радоваться поэзии и красоте эстонской природы, вдохновлявшей Юхана Лийва, Густава Суйтса, Афанасия Фета, Игоря-Северянина, Федора Сологуба и многих, многих других».

Эта мысль – объединить высокую поэзию с эстонскими ландшафтами: романтическими, волнующими, ставшими источником вдохновения многих поэтов и художников – и легла в основу Ландшафтных фестивалей. Идею поддержал Тартуский центр развития социального капитала (TSKA) во главе с Викторией Неборякиной. За пять лет участники посетили немало мест, которые можно назвать достоянием Эстонии: парк и ландшафтный заповедник Тойла-Ору, усадьбу в Пюхаярве... Поэты гуляли по тартуским и таллиннским улицам в сопровождении именитых экскурсоводов.

В этом году участники фестиваля были в замке Фалль и у водопада Кейла-Йоа. Позднее Павел Варунин, известный краевед, художник, литератор и хранитель традиций староверов, пригласил авторов и слушателей отпраздновать Яблочный Спас в деревне Колкья. Надо ли говорить, что нынешнее скупое лето приберегло для этого дня самую теплую погоду? Кроме посещения музеев, лекций и мастерских участники читали в причудской деревне стихи и делились своими исследованиями в области поэзии.

Прошли чтения и в городских залах: в Доме учителя в Таллинне, в зале городского музея в Тарту. Разные залы, разные ведущие – и единая доброжелательная атмосфера внимательного отношения к читаемым стихам.

Организаторы приглашали участников так, чтобы по возможности представить слушателю весь спектр современной поэзии на русском языке. На фестивале были поэты, пишущие в традиционной манере, и авторы, пишущие свободным стихом, а также те, кто экспериментирует со стихом в разных формах. В частности, выступление в Тарту украсили перформансы эстонского автора Яана Малина и Томаса Чепайтиса, представлявшего Литву. Наиболее ярким представителем традиционного стихосложения на фестивале был московский автор Геннадий Калашников.

Санкт-Петербург традиционно представила группа авторов, предпочитающих свободный стих: Дарья Суховей, Валерий Земских, Арсен Мирзаев, Алексей Кияница. Близок к ним и псковский автор Артем Верле. Верлибр читала и гостья из Финляндии Полина Копылова.