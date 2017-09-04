Молодые люди избили на празднике несовершеннолетних

В судебном решении описано, как компания 15-19-летних молодых людей проводила время в 25 километрах от Пярну на даче, принадлежащей родителям одного из них.

Один из участников вечеринки пригласил туда своих знакомых Арго и Янари, которые приехали поздно и в течение всего вечера искали приключений.

После полуночи Янари спровоцировал конфликт с несовершеннолетним С.С. (имена несовершеннолетних потерпевших заменены инициалами), которого он два раза ударил кулаком в лицо. После этого Янари ударил в лицо несовершеннолетнего Э.А.

После избиения Арго вытащил С.С. на улицу и достал нож. «Это теперь наш дом! Понял?» - сообщил он, угрожая мальчику острым предметом.

Около четырех утра Арго ударил К.Г., который на шесть лет моложе него, два раза в лицо, удерживая его за горло. Все потерпевшие были в возрасте 15-16 лет.

Несмотря на юный возраст, терроризировавший подростков на празднике Янари уже имеет две судимости. Например, в марте прошлого года он, не имея водительских прав и находясь в состоянии опьянения, въехал в забор частного дома и был наказан несколькими часами общественно-полезного труда. По причине прошлых судимостей, теперь Янари предстоит отбыть реальный срок в виде семи месяцев лишения свободы за нанесение телесных повреждений.

Арго был приговорен Пярнуским уездным судом за избиение и угрозы к четырем месяцам лишения свободы, но это наказание слилось с прежним, которое он получил за приобретение наркотического вещества. 2 апреля Арго попался полиции с 47 граммами конопли, за которые суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно. В итоге Арго получил три года и три месяца заключения, но вновь условно, с таким же испытательным сроком.

В пользу потерпевших с молодых людей взыскали 3720 евро. Приговор вступил в силу на прошлой неделе.