Джонсон: Великобритания продолжит обеспечивать безопасность стран Балтии и после Брекзита

«Великобритания сохранит свое присутствие во все более сложном мире, прежде всего в тех странах, которые наблюдают продолжающийся антагонизм России в Северной Европе и Балтийском регионе», - сказал Джонсон.

Джонсон указал на прибывшее этой весной в Эстонию в рамках боевой группы НАТО британское подразделение из 800 военнослужащих в качестве доказательства, что Великобритания продолжает поддерживать своих союзников в случае угрозы внешней агрессии и исполнять свои обязанности в альянсе.

«Великобритания стремится к безопасному и надежному миру. Мы выходим из ЕС, но продолжаем защищать общие интересы. Также мы продолжаем реагировать на любые вызовы, с которыми можем вместе столкнуться», - добавил он.

В понедельник Джонсон встретится в Лондоне с главами МИД трех стран Балтии и пяти стран Скандинавии (NB8).