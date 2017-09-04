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Джонсон: Великобритания продолжит обеспечивать безопасность стран Балтии и после Брекзита

BNS
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ФОТО: Owen Humphreys/PA Wire/PA Images

Соединенное Королевство продолжит участвовать в обеспечении безопасности Скандинавско-Балтийского региона и после выхода из ЕС. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон в понедельник перед встречей с главами МИД региона.

«Великобритания сохранит свое присутствие во все более сложном мире, прежде всего в тех странах, которые наблюдают продолжающийся антагонизм России в Северной Европе и Балтийском регионе», - сказал Джонсон.

Джонсон указал на прибывшее этой весной в Эстонию в рамках боевой группы НАТО британское подразделение из 800 военнослужащих в качестве доказательства, что Великобритания продолжает поддерживать своих союзников в случае угрозы внешней агрессии и исполнять свои обязанности в альянсе.

«Великобритания стремится к безопасному и надежному миру. Мы выходим из ЕС, но продолжаем защищать общие интересы. Также мы продолжаем реагировать на любые вызовы, с которыми можем вместе столкнуться», - добавил он.

В понедельник Джонсон встретится в Лондоне с главами МИД трех стран Балтии и пяти стран Скандинавии (NB8).

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