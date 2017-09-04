Таллиннский порт решил преподнести приятный сюрприз инвалидам

По словам главы группы пассажирского терминала Tallinna Sadam Маргуса Вейнберга, с ростом числа пассажиров выросло и число пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а электрические инвалидные кресла позволят проще и удобнее обслуживать таких пассажиров.

Инвалидное кресло-коляска E-Mobby работает от аккумуляторов до 4-5 часов. Оператор управляет им с помощью электронного пульта. На нем можно установить несколько сидений и таким образом одновременно обслуживать несколько клиентов.

Ранее компания использовала для перевозок пассажиров с нарушениями опорно-двигательного аппарата внутри терминала механические кресла-коляски, которые толкали сотрудники терминала.