Камера видеонаблюдения запечатлела, как в центре Таллинна автомобиль перевернулся на крышу

ДТП произошло около 22.00 на бульваре Каарли в Таллинне: автомобиль Audi вылетел с дороги и перевернулся на крышу. По первоначальным данным, водитель потерял управление при повороте.

По словам очевидцев, из машины выбежали три человека. На месте работала полицейская собака, которая взяла след и поймала недалеко от места ДТП одного из находившихся в машине молодых людей.

Человек с признаками алкогольного опьянения был доставлен в полицейский участок.

Полиция установила, что машина была временно удалена из регистра. Также у автомобиля отсутствует действующий техосмотр.