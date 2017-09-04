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Камера видеонаблюдения запечатлела, как в центре Таллинна автомобиль перевернулся на крышу

Rus.Postimees.ee
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В субботу вечером в центре Таллинна автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Три человека, находившиеся в машине, скрылись с места происшествия, пишет Tallinn City.

ДТП произошло около 22.00 на бульваре Каарли в Таллинне: автомобиль Audi вылетел с дороги и перевернулся на крышу. По первоначальным данным, водитель потерял управление при повороте.

По словам очевидцев, из машины выбежали три человека. На месте работала полицейская собака, которая взяла след и поймала недалеко от места ДТП одного из находившихся в машине молодых людей.

Человек с признаками алкогольного опьянения был доставлен в полицейский участок.

Полиция установила, что машина была временно удалена из регистра. Также у автомобиля отсутствует действующий техосмотр.

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