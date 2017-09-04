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Sharp анонсировала самый доступный 8K-телевизор

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: YUYA SHINO/REUTERS

Стандарт 4K едва ли получил распространение среди пользователей и создателей контента, но Sharp уже нашла ему более продвинутую замену. На IFA 2017 японский производитель продемонстрировал 70-дюймовый 8K-телевизор Aquos, разрешение которого в 16 раз превышает привычный Full HD.

Компания назвала изображение с новинки «максимально реалистичным» и «с деталями, которые не может уловить невооруженный глаз», пишет 4pda.ru.

8K

Sharp Aquos 8K TV поддерживает технологии Dolby Vision HDR и BDA-HDR. Тем не менее пользователи могут столкнуться с нехваткой контента: сейчас вещание в 8K ведет только японский канал NHK. Sharp пообещала, что вскоре выпустит новые совместимые продукты и сформирует экосистему из ресиверов, камер и других гаджетов.

Sharp 8K

Sharp планирует продавать 70-дюймовый 8K-телевизор позже в этом году на китайском и японском рынках, а в феврале 2018 года устройство дебютирует на Тайване. В Европе новинка выйдет в качестве монитора под кодовым именем LV-70X500E и появится в магазинах в мае.

Производитель не объявил стоимость телевизора, но близкие к компании источники говорят о цене около $9 000 (7500 евро). Напомним, прошлый 8K-монитор Sharp продавали с ценником свыше $100 000 (более 80 000 евро).

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