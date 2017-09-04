Картина дня: союз Сависаара обнародовал первые номера, транспортный коллапс и подробности ДТП

Камера видеонаблюдения запечатлела, как автомобиль перевернулся на крышу в центре Таллинна

В субботу вечером на улице Вабадузе в Таллинне автомобиль вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Три человека, находившиеся в транспортном средстве, скрылись с места происшествия. Читайте далее...

Полиция объявила войну наркоторговцам: фентанил изымают в рекордных количествах

Если еще пять лет назад полиция считала серьезным уловом конфискацию ста граммов фентанила, то в последнее время количество изымаемого у преступников наркотика существенно возросло. В июне Харьюский уездный суд признал виновными мужчин, задержанных со ста граммами наркотика. Читайте далее...

Галерея: начало учебного года обернулось для Таллинна транспортным коллапсом

В связи с началом учебного года сегодня утром в Таллинне образовались большие пробки. Поэтому стоит учитывать, что дорога на работу может занять больше времени. Читайте далее...

П.И. Филимонов: Иванова, Юферева и женский бой в грязи

Оказывается, и у нас возможны жаркие политические баталии, непускание оппонента к микрофону, отталкивание, повисание на фалдах, пиление гирь и крики «а ты кто такой?», удивляется писатель П.И. Филимонов. Читайте далее...

Неосторожная публикация в социальных сетях выявила мошенничество в сфере недвижимости

Если продавец намеренно скрывает значительные недостатки недвижимости, покупатель имеет право отказаться от сделки. Читайте далее...

Из-за нового светофора автомобили вынуждены останавливаться посреди железной дороги

В минувший четверг власти Тарту установили на перекрестке улиц Няйтусе и Ваксали светофор. Практически сразу обнаружился и серьезный недостаток – когда на светофоре загорался красный сигнал, некоторые автомобили были вынуждены останавливаться посреди железнодорожных путей. Читайте далее...

Иванова: Сависаар считает, что центристы должны пойти до конца

По словам Ольги Ивановой, правление Центристской партии, которое сегодня может принять решение об ее исключении из партии, ангажировано. Иванова считает, что если из партии исключают ее и других членов, идущих на выборы по внепартийным спискам, то нужно исключать и создателя и бывшего лидера ЦП Эдгара Сависаара. Читайте далее...

Ошеломляющее открытие: помойка Министерства образования забита Эстонскими советскими энциклопедиями

Внимательный гражданин заметил, что помойка Министерства образования заполнена Эстонскими советскими энциклопедиями. Читайте далее...

Галерея: Tallegg возводит забор вокруг скандальной инкубаторной станции

После разразившегося в августе скандала, связанного с оказавшимися в мусорных контейнерах цыплятами, предприятие Tallegg приступило к строительству забора вокруг инкубаторной станции. Читайте далее...

Обладатель двойного гражданства: на каком основании эстонские пограничники требуют у меня российский паспорт?

В редакцию портала Rus.Postimees с довольно интересным вопросом, связанным с двойным гражданством, обратился читатель, пожелавший сохранить анонимность. Читайте далее...

Михаил Лотман: русские заинтересованы в осуждении коммунизма ничуть не меньше, чем эстонцы

Отказ министра юстиции Греции приехать на таллиннскую конференцию, посвященную преступлениям коммунизма и нацизма, в очередной раз спровоцировал в нашем обществе дискуссию относительно того, можно ли приравнивать коммунизм к нацизму. Читайте далее...

Галерея: союз Сависаара и "Деловой Таллинн" обнародовал свои первые номера

Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн" в понедельник, 4 сентября, обнародовал свои первые номера для участия в выборах в столичное городское собрание. Читайте далее...

Департамент развития здоровья: семь мифов о пункте обмена шприцев на Ситси, 28

В сентябре Институт развития здоровья (TAI) откроет центр снижения вреда и пункт обмена шприцев в Пыхья-Таллинне, по адресу Ситси, 28. В последние месяцы центр вызвал много споров. Читайте далее...

Раймонд Кальюлайд: жилой дом – не место для обмена шприцев!

На месте министра Осиновского старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд (Центристская партия) давно уволил бы некомпетентных чиновников, принявших решение открыть пункт по обмену шприцев в жилом доме на таллиннской улице Ситси. Читайте далее...