Департамент развития здоровья: семь мифов о пункте обмена шприцев на Ситси, 28

В сентябре Институт развития здоровья (TAI) откроет центр снижения вреда и пункт обмена шприцев в Пыхья-Таллинне, по адресу Ситси, 28. В последние месяцы центр вызвал много споров. Отвечу на семь основных мифов, возникших в ходе дискуссии.
1. Центр снижения вреда будет располагаться на коммерческой площади на первом этаже жилого дома чтобы владелец площади получал прибыль – плата за аренду значительно выше средней по району, оплачиваются расходы на ремонт и т.д.
Да, арендная плата на Ситси, 28 действительно высока – 2000 евро в месяц. Также добавятся коммунальные расходы. И расходы на ремонт – в течение семи месяцев по 2400 евро в месяц. В совокупности это очень большая сумма. Также верно, что хотя договор об аренде был заключен уже 2 июня и с этого дня нужно было платить за аренду, мы не смогли запустить работу центра, как было запланировано.
Стоимость аренды формируется в соответствии со спросом и предложением. Подходящих для центра снижения вреда помещений, которые бы владельцы были готовы сдать нам – немного, и это факт. Если быть точной, то в этом районе в данный момент есть лишь одно такое помещение. Сумма аренды была утверждена в ходе длившихся неделями переговоров. TAI стоял перед выбором – взять единственное имеющееся в наличии помещение по достигнутой в ходе переговоров цене или же вовсе не начинать оказывать необходимую услугу.
Мы также оплатим владельцу помещения те ремонтные расходы, которые были необходимы для приведения помещения в соответствие с нуждами центра снижения вреда – например, особый пол, двери со звукоизоляцией, охранное оборудование, дополнительные раковины и проведение трубопровода и др. Владелец помещений приступил к ремонту еще до подписания договора на свой риск, однако наиболее объемные и дорогостоящие работы были проделаны в июне.
Мы надеялись открыть центр летом, но в связи с юридическими проволочками открытие затянулось.
2. Обмен шприцев на этой площади незаконен.
Департамент городского планирования ответил на запрос районной управы Пыхья-Таллинна, что поскольку Ситси, 28 – коммерческая площадь и назначение конкретного помещения в строительном регистре отмечено как «иная торговая площадь», то деятельность центра снижения вреда в этом помещении не разрешена. При этом Департамент городского планирования не сделал Институту развития здоровья предписания и не обратился к нам. Их точку зрения мы узнали через районную управу, а не напрямую.
Поскольку TAI хочет быть уверен, что наша деятельность ведется в соответствии с законом, мы заказали независимую юридическую оценку в бюро Laesson ja Partnerid. Автор анализа Тууликки Лаэссон является одним из наиболее видных юридических экспертов в сфере строительства и планирования в Эстонии.
Полный текст анализа доступен здесь.
Вкратце, в ходе анализа выяснилось, что:
- Нахождение на коммерческой площади не означает, что деятельность непременно должна приносить прибыль.
- Поскольку в строительном регистре среди возможных назначений площади нет подходящей категории для социальной деятельности схожего профиля, то нужно выбрать наиболее подходящую категорию. В случае обмена шприцев это торговая деятельность.
Юридический анализ дал TAI уверенность, что мы действуем по закону, и исходя из этого было решено продолжать подготовку к открытию центра снижения вреда. Вначале мы приступим к обмену шприцев и в дальнейшем будем ходатайствовать о временном изменении юридического статуса части площади для оказания услуги консультирования.
3. Из-за центра снижения вреда по району будет перемещаться больше наркоманов, чем сейчас, уровень преступности вырастет.
Почти десять лет центр снижения вреда в этом районе располагался по адресу Эрика, 5. Его ежедневно посещало примерно 150 человек, что было слишком много и раздражало местных жителей. Мы научились на этом опыте и поняли, что центров должно быть несколько и услуги нужно распределять равномерно. Обмен шприцев должен вестись в нескольких районах Таллинна – не только в Пыхья-Таллинне, но и в Ласнамяэ, Тонди, Мустамяэ, Ыйсмяэ и Мяннику. Уже сейчас два центра работают в Кесклинне.
Так мы обеспечим, что в центры будут ходить в первую очередь те зависимые, которые так или иначе проживают или перемещаются в этом районе. Прежний опыт с пунктами в центре города показал, что преступность в районе не возрастает с открытием центра. Это подтверждает и полицейская статистика вызовов.
Пункт обмена шприцев на Ситси, 28 на первых порах будет открыт лишь несколько дней в неделю по несколько часов. Мы установим камеры и дополнительное освещение, по договоренности с квартирным товариществом ограничим траекторию движения клиентов центра при помощи больших цветочных вазонов. Также мы заключим договор с охранной фирмой, работники которой в первые месяцы будут физически находиться на месте. Работники центра станут убирать окрестности здания и т.д.
Вначале центр будет посещать до десяти человек в день. В дальнейшем, когда центр откроется в полном объеме, мы прогнозируем посещаемость не больше 20-30 человек в день. Для сравнения: если бы на первом этаже жилого дома шла продажа алкоголя, магазин посещало бы значительно больше клиентов, которые могут раздражать жильцов.
4. Посещающие центр колющиеся наркоманы будут ходить через те же двери, что и жильцы.
Вход в центр снижения вреда на Ситси, 28 расположен с другой стороны дома, а не там, где находятся двери в подъезды. Отдельный вход был четким условием при поиске подходящего помещения. Жильцы и клиенты центра не будут заходить в дом через одни и те же двери или даже с одной стороны дома.
5. Районная управа предложила TAI другие помещения, не расположенные в жилом доме, но TAI не стал их даже обсуждать.
Старейшина района Пыхья-Таллинн уже в октябре 2016 г. сообщил, что хотя он признает проблему наркомании в районе, у районной управы нет помещений. Позже старейшина вновь отказывался от предложения возможных альтернатив. Также несмотря на наши регулярные напоминания не была созвана рабочая группа, решение о создании которой было принято административным советом Пыхья-Таллинна уже весной.
TAI взвешивал в качестве возможного местоположения центра снижения вреда в районе Ситси-Карьямаа-Пельгуранна 12 различных адресов, из которых подошли лишь три. К сожалению, владельцы двух площадей отказались сдавать помещения в аренду под центр снижения вреда, поэтому единственным вариантом остался Ситси, 28. Мы бы тоже предпочли, чтоб центр располагался не в жилом доме, но сейчас нет других вариантов. Если мы найдем в этом районе другое подходящее помещение, то серьезно взвесим перемещение центра.
Также мы готовы построить модульное здание, если найдется подходящий участок. Пока что не удалось найти такой участок. Районная управа тоже не предложила ни одного варианта.
6. Центр снижения вреда открывается в микрорайоне Ситси, потому что TAI хочет прекратить сотрудничество с MTÜ AIDSI Tugikeskus (НКО «Опорный центр СПИДа»).
В центре по адресу Ситси, 28 услугу станет оказывать НКО Convictus. Мы сделали предложение и оказывавшему услугу по адресу Эрика, 5а НКО «Опорный центр СПИДа», но они отказались. Это не значит, что мы не станем сотрудничать с ними в других центрах, которые откроются в будущем. Сейчас у нас налажено хорошее сотрудничество с НКО «Опорный центр СПИДа» в части обмена шприцев в рамках аутрич-работы.
7. На самом деле лечить наркоманов невозможно и поэтому бессмысленно тратить на это деньги государства.
Лечение наркотической зависимости – сложное, но не невозможное. Каждый человек физически способен справиться с зависимостью. Сложнее найти психологическую поддержку и разрешить социальные проблемы, но и это возможно. Человеку всегда необходимо предоставлять возможность лечиться, если он этого хочет. Благодаря лечению, многие зависимые обрели власть над своей болезнью и начали семейную жизнь, пошли на работу или продолжили прерванную учебу.
В центрах снижения вреда с зависимыми налаживается первый контакт и именно оттуда они могут отправиться на лечение. Если наркоманы получат помощь и отправятся на лечение, то безопасность в районе только вырастет.
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Комментарий Раймонда Кальюлайда, старейшины Пыхья-Таллинна
Статья директора Института развития здоровья неверна в двух аспектах. Во-первых, все разумные люди понимают, что обмен шприцев никак не может быть торговой деятельностью, и поэтому открытие пункта на торговых площадях будет нарушением закона.
Весьма вероятно, что суд придет к этому выводу и пункт обмена шприцев открыт не будет. Госчиновники нанесли государству ущерб размером в десятки тысяч евро. Не говоря уже о том, что когда государство само нарушает законы и использует при этом сомнительную аргументацию, то это, естественно, наносит ущерб репутации государства в глазах десятков тысяч людей.
Во-вторых, Анника Веймер говорит неправду, когда утверждает, что я не предлагал альтернативных решений проблемы. В конце прошлого года Институт развития здоровья заявил нам, что найдет место для пункта обмена шприцев самостоятельно. Весной пошли слухи, что они собираются открыть пункт в жилом доме на ул. Ситси. Районная управа сразу же связалась с институтом и сообщила, что с данным месторасположением мы ни в коем случае не согласны. Тогда же я предложил создать совместную рабочую группу с целью найти более подходящее место.
Институт развития здоровья это проигнорировал и продолжил подготовку к открытию своего центра для наркозависимых на ул. Ситси. Каким образом мы должны были предлагать ему альтернативные помещения? Через портал Delfi? И какой от этого был бы прок, если договор уже был заключен и ремонт шел полным ходом? На сегодняшний день совершенно ясно, что Институт развития здоровья на самом деле принял решение и заключил соглашение о размещении в помещениях на ул. Ситси центра для наркозависимых уже давно, а город и местных жителей водили все это время за нос.
В заключение: действия госчиновников были неэтичными и, по-видимому, противозаконными. Достойно сожаления, что министр Евгений Осиновский отказался призвать подчиненных ему чиновников к порядку и позволяет этому процессу продолжаться.