Департамент развития здоровья: семь мифов о пункте обмена шприцев на Ситси, 28

1. Центр снижения вреда будет располагаться на коммерческой площади на первом этаже жилого дома чтобы владелец площади получал прибыль – плата за аренду значительно выше средней по району, оплачиваются расходы на ремонт и т.д.

Да, арендная плата на Ситси, 28 действительно высока – 2000 евро в месяц. Также добавятся коммунальные расходы. И расходы на ремонт – в течение семи месяцев по 2400 евро в месяц. В совокупности это очень большая сумма. Также верно, что хотя договор об аренде был заключен уже 2 июня и с этого дня нужно было платить за аренду, мы не смогли запустить работу центра, как было запланировано.

Стоимость аренды формируется в соответствии со спросом и предложением. Подходящих для центра снижения вреда помещений, которые бы владельцы были готовы сдать нам – немного, и это факт. Если быть точной, то в этом районе в данный момент есть лишь одно такое помещение. Сумма аренды была утверждена в ходе длившихся неделями переговоров. TAI стоял перед выбором – взять единственное имеющееся в наличии помещение по достигнутой в ходе переговоров цене или же вовсе не начинать оказывать необходимую услугу.

Мы также оплатим владельцу помещения те ремонтные расходы, которые были необходимы для приведения помещения в соответствие с нуждами центра снижения вреда – например, особый пол, двери со звукоизоляцией, охранное оборудование, дополнительные раковины и проведение трубопровода и др. Владелец помещений приступил к ремонту еще до подписания договора на свой риск, однако наиболее объемные и дорогостоящие работы были проделаны в июне.

Мы надеялись открыть центр летом, но в связи с юридическими проволочками открытие затянулось.

2. Обмен шприцев на этой площади незаконен.

Департамент городского планирования ответил на запрос районной управы Пыхья-Таллинна, что поскольку Ситси, 28 – коммерческая площадь и назначение конкретного помещения в строительном регистре отмечено как «иная торговая площадь», то деятельность центра снижения вреда в этом помещении не разрешена. При этом Департамент городского планирования не сделал Институту развития здоровья предписания и не обратился к нам. Их точку зрения мы узнали через районную управу, а не напрямую.

Поскольку TAI хочет быть уверен, что наша деятельность ведется в соответствии с законом, мы заказали независимую юридическую оценку в бюро Laesson ja Partnerid. Автор анализа Тууликки Лаэссон является одним из наиболее видных юридических экспертов в сфере строительства и планирования в Эстонии.

Полный текст анализа доступен здесь.

Вкратце, в ходе анализа выяснилось, что: