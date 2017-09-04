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Прокуроров ждет повышение зарплаты

Rus.Postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Piotr Łatacha/PhanterMedia/Scanpix

Сейчас размер месячной зарплаты прокуроров ежегодно утверждает правительство своим постановлением, однако с 2018 года их оклады будут прописаны в законе.

Закон об установлении зарплат для прокуроров повлечет дополнительные расходы за счет Министерства юстиции в размере 620 000 евро, передает Rus.ERR.

После вступления закона в силу зарплата государственного генерального прокурора вырастет на 12% с 4420 евро до 4949 евро, ведущего государственного прокурора – до 4160 евро (то есть на 10%), ведущего прокурора – до 3900 евро (на 5%), госпрокурора – до 3640 евро (на 8%) и старшего прокурора – до 3380 евро (на 6%).

Зарплата прокурора по особо важным делам, согласно закону, вырастет до 3380 (на 6%), окружного прокурора – до 3120 евро (на 11%).

Поскольку зарплата будет привязана к уровню зарплат высших государственных служащих, который индексируют раз в год, то в дальнейшем пропадет необходимость ежегодно оценивать размер зарплат.

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