На Украине заявили, что убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова практически раскрыто

«Оно [убийство Дениса Вороненкова] фактически раскрыто, и как только позволят интересы следствия, результаты будут представлены общественности. Могу только сказать, что в деле по этому убийству можно поставить жирную точку. Ключевые моменты уже известны следствию», - заявил Енин, которого цитирует NEWSru.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, в 2016 году переехавшего на Украину вместе с супругой и получившего там гражданство, убили в Киеве 23 марта 2017 года. Ранее в России в отношении него было возбуждено уголовное дело о рейдерском захвате одного из зданий в центре Москвы, а на Украине он дал показания украинской прокуратуре по делу о госизмене Януковича. Также он получил украинское гражданство.

В июне сообщалось, что правоохранительные органы Украины проводят задержание лиц, подозреваемых в причастности к убийству Вороненкова. При этом президент страны Петр Порошенко назвал случившееся актом государственного терроризма со стороны России, а в МВД Украины заявляли о русском следе в этом преступлении.

О предполагаемом заказчике убийства высказывалась вдова экс-депутата Мария Максакова. Она не считает, что смерть ее мужа была нужна президенту РФ Владимиру Путину. Ранее она называла заказчиком экс-руководителя управления службы безопасности ФСБ Олега Феоктистова, а позднее допустила, что криминальные авторитеты преподнесли ему «подарок» в виде убийства Вороненкова.

Следственный комитет РФ тоже расследует дело об убийстве экс-депутата по двум статьям Уголовного кодекса - умышленное убийство и незаконный оборот оружия. О подвижках в расследовании пока не сообщалось.