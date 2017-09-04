Фото: участок смерти на Нарвском шоссе обезопасили резиновыми столбиками

Речь идет о решении, которым запрещается обгон, а транспортные потоки противоположных направлений разделены резиновыми столбиками. Преимуществом этого варианта, по сравнению с разделительной полосой, является возможность объехать остановившийся на дороге из-за какой-либо неполадки автомобиль. Кроме того, перекрестки и объезды не требуют специальных решений, сообщает Департамент шоссейных дорог.

Установка резиновых столбиков напрямую связана с поставленной в рамках национальной программы безопасности на дороге целью уменьшить количество тяжелых ДТП.

«Цель - реорганизовать дорожное движение таким образом, чтобы избежать ошибок при обгоне или выезде на встречную полосу», - объяснил руководитель отдела организации дорожного движения Яан Тармак.

Работы осуществляет KiirWarren.KL OÜ. Установка столбиков началась на прошлой неделе и должна завершиться к 8 сентября.

На участке дороги Ааспере-Хальяла в различных ДТП погибли 12 человек.