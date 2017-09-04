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В первый день нового учебного года полиция задержала восемь пьяных школьников

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Mikk Mihkel Vaabel

В первый день нового учебного года в прошлую пятницу полиция задержала восемь пьяных и школьников и пять куривших несовершеннолетних.

Большинство нарушителей были задержаны в Раквере и Тамсалу, пишет Virumaa Teataja.

По словам старшего участкового Раквереского полицейского участка Кристи Фукс, помимо этого, первый школьный день прошел для полиции относительно спокойно.

"Днем полицейские Раквереского участка обеспечивали безопасность у уездных школ. К вечеру мы участвовали в мероприятии "Здравствуй, школа!" на центральной площади Раквере, где напомнили молодежи основные принципы безопасности", - сказала Фукс.

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