В первый день нового учебного года полиция задержала восемь пьяных школьников
4 сентября 2017 г., 16:37
В первый день нового учебного года в прошлую пятницу полиция задержала восемь пьяных и школьников и пять куривших несовершеннолетних.
Большинство нарушителей были задержаны в Раквере и Тамсалу, пишет Virumaa Teataja.
По словам старшего участкового Раквереского полицейского участка Кристи Фукс, помимо этого, первый школьный день прошел для полиции относительно спокойно.
"Днем полицейские Раквереского участка обеспечивали безопасность у уездных школ. К вечеру мы участвовали в мероприятии "Здравствуй, школа!" на центральной площади Раквере, где напомнили молодежи основные принципы безопасности", - сказала Фукс.