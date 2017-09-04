В первый день нового учебного года полиция задержала восемь пьяных школьников

Большинство нарушителей были задержаны в Раквере и Тамсалу, пишет Virumaa Teataja.

По словам старшего участкового Раквереского полицейского участка Кристи Фукс, помимо этого, первый школьный день прошел для полиции относительно спокойно.

"Днем полицейские Раквереского участка обеспечивали безопасность у уездных школ. К вечеру мы участвовали в мероприятии "Здравствуй, школа!" на центральной площади Раквере, где напомнили молодежи основные принципы безопасности", - сказала Фукс.