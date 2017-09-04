Доклад армии США: оплот НАТО в Европе не готов противостоять военной агрессии России

Эта бригада - оплот НАТО, часть, которая последние 15 лет провела много времени в Ираке и Афганистане, - испытывает нехватку основных возможностей, необходимых для того, чтобы она могла выполнять свою миссию эффективно и с решающей быстротой, цитирует американское издание выдержку из упомянутого доклада.

«Хотя ее численность - около четырех тысяч военнослужащих - слишком мала для самостоятельного отпора российской атаке на Европу, 173-я воздушно-десантная бригада считается одним из главных элементов, удерживающих Москву от угроз рубежам НАТО, особенно после того, как в 2013 году из Германии были выведены две танковые бригады армии США», - пишет автор статьи, перевод которой публикует NEWSru со ссылкой на InoPressa.

В докладе подробно описаны примеры отставания в области возможностей, выявленные бригадой на недавних совместных тренировках с украинскими военными. Например, у бригады нет подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и она чересчур полагается на спутниковую связь и GPS.

В докладе сделан вывод, что в Ираке и Афганистане у бригады отчасти притупилиось умение вести более изощренные бои - те умения, которые Россия оттачивает на Украине. Это наследие действий в Ираке и Афганистане, где 173-я бригада имела дело с противником, не имеющим авиации и высокотехнологического оборудования, поясняет автор статьи.

Главная угроза - средства радиоэлектронной борьбы

«Красной нитью через доклад проходит тема угрозы, которую несут российские станции помех и другие средства РЭБ», - отмечается в публикации. В докладе говорится, что эти средства могут эффективно нейтрализовать систему GPS с расстояния 50 миль и следует ожидать, что на всем протяжении конфликта GPS будет недоступна или ненадежна.

«Из-за этого дефицита 173-я была вынуждена попросить союзников из Латвии, чтобы они помогли ей освоить методы связи перед лицом российских радиоэлектронных помех. Это мрачный признак того, как захирели в американских войсках познания о ключевом способе связи», - считает автор статьи.

Артиллерия США тоже полагается в основном на GPS. Раньше американские артиллеристы применяли методы астрономического ориентирования, но армия США уже более 20 лет не обновляет армейские эфемериды - таблицы, которые для этого использовались, отмечает издание.

«Если Россия применит средства РЭБ для помех артиллерии бригады, а противотанковые вооружения не смогут пробить броню российской техники и если российская сторона сможет привести в замешательство этих десантников, помешать им и быстро взять над ними верх, нас, возможно, ожидает долгая война», - приводится в публикации мнение отставного американского военного Адриана Боненбергера.

В последнее время в самом Североатлантическом альянсе и отдельных странах - членах НАТО все чаще говорят о возможной агрессии России в Европе. Особенно боятся российской угрозы в Польше и бывших советских республиках Прибалтики.