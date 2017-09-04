Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Фото: бельгийский отель нашел способ утешить страдающих от одиночества постояльцев

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Отель. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Отель в Бельгии предлагает взять напрокат золотую рыбку постояльцам, которые путешествуют в одиночку и нуждаются в спутнике. Фотографию, подтверждающую это, разместила в своем Twitter микроблогер Мишель Кук (Michelle Cooke‏), передает «Лента.ру».

Она сделала снимок в гостинице Hotel Charleroi Airport, расположенной на территории аэропорта Брюссель-Шарлеруа. На фото запечатлена рыбка в небольшой стеклянной чаше, а рядом размещено объявление. «Вы один в своем номере и вам нужна компания? Возьмите напрокат рыбку. 3,5 евро за ночь», - гласит его текст.

Этот пост был опубликован в субботу, 2 сентября. К моменту написания новости он набрал свыше 10 тысяч ретвитов. Ряд интернет-пользователей возмутило то, что рыбку поместили в слишком маленький аквариум. Они обвинили персонал Hotel Charleroi Airport в жестоком обращении с животными.

Представители отеля отвергли подобные претензии, пишет Daily Mail. В Hotel Charleroi Airport заявили, что хорошо заботятся о нескольких рыбках, которые живут в гостинице уже более четырех лет. По словам сотрудников объекта размещения, у них есть большой аквариум с растениями и подачей кислорода, в который они время от времени на несколько дней помещают рыб.

Наверх