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В Минной гавани начались учения водолазной группы Alpha

BNS
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Судно эстонских военно-морских сил. | ФОТО: Eesti merevägi

В Минной гавани начались двухнедельные учения морских сил Эстонии на резервных сборах водолазной группы Alpha, в учениях принимают участие около десяти резервистов.

В ходе резервных сборов их участникам предстоит вспомнить правила погружения, подводную медицину, методы поиска под водой, правила извлечения предметов из воды на овздух, сообщили в понедельник BNS из главного штаба Сил обороны. Будут также отрабатывапться различные методы применения подводных роботов. Большая часть водолазных сборов будет проводиться в Минной гавани и в Таллиннском заливе, дополнительные погружения будут выполнены вблизи острова Найссаар.

"Мы проверим готовность резервистов к работе в их совместных действиях с водолазами действующих судов и противоминных тральщиков, - сообщил командир водолазной группы старший лейтенант Прийт Каазикмяэ. - Проверим основные принципы погружения и представим обзор готовности водолазной группы ВМС".

Наименование учений Alpha вытекает из кодировки и флагов международной сигнализации. Флаг Alpha исползуется, когда ведутся водолазные работы, этим флагом выражается просьба соблюдать дистанцию и снизить скорость.

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