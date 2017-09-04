В Минной гавани начались учения водолазной группы Alpha

В ходе резервных сборов их участникам предстоит вспомнить правила погружения, подводную медицину, методы поиска под водой, правила извлечения предметов из воды на овздух, сообщили в понедельник BNS из главного штаба Сил обороны. Будут также отрабатывапться различные методы применения подводных роботов. Большая часть водолазных сборов будет проводиться в Минной гавани и в Таллиннском заливе, дополнительные погружения будут выполнены вблизи острова Найссаар.

"Мы проверим готовность резервистов к работе в их совместных действиях с водолазами действующих судов и противоминных тральщиков, - сообщил командир водолазной группы старший лейтенант Прийт Каазикмяэ. - Проверим основные принципы погружения и представим обзор готовности водолазной группы ВМС".

Наименование учений Alpha вытекает из кодировки и флагов международной сигнализации. Флаг Alpha исползуется, когда ведутся водолазные работы, этим флагом выражается просьба соблюдать дистанцию и снизить скорость.