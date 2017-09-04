Польша намерена поспешить с требованиями репараций от России

"С моральной точки зрения ясно, что мы не получили компенсации за потери в результате как немецкого нападения на Польшу, так и советского, российского. Этот вопрос на протяжении многих лет не был однозначно решен с правовой точки зрения и требует серьезного анализа, размышлений и решения", - цитирует заявление дипломата Newsru.com. Ващиковский отметил, что это решение выходит за рамки компетенции МИДа.

По словам Ващиковского, сумма репараций, которую, предположительно, потребует Варшава от Берлина, может превысить 1 млрд долларов. "Точных расчетов не было на протяжении 70 с лишним лет. Факт остается фактом: Польша была полностью разрушена, здесь были совершены страшные преступления, но мы не получили за это никакой компенсации", - продолжил глава польского внешнеполитического ведомства.

"Мы ждали более 70 лет, чтобы разъяснить вопрос репараций, и многие прежние правительства не занимались этим вопросом, поэтому несколько недель или месяцев нас не спасут. Проблема заключается в том, что уходят последние жертвы, пострадавшие во Второй мировой войне, поэтому нужно спешить", - резюмировал Ващиковский.

В конце августа о намерении требовать репарации от Германии заявляла премьер-министр страны Беата Шидло. В бундестаге указывали, что правовых оснований для этого нет. Однако на этом фоне в правительстве заявляли, что именно Польша больше всех пострадала в ходе Второй мировой войны.

На днях представители польской правящей партии "Право и справедливость" (PiS) заявили о том, что Польша хочет добиваться военных репараций от России.

Тогда же Мосиньский подчеркивал, что Польша имеет право требовать военные репарации не только от Германии, но и от России. Он напомнил, что в 1921 году был подписан Рижский договор об окончании советско-польской войны, на основании которого советская Россия должна была выплатить Польше 30 млн рублей золотом. Эти компенсации не были выплачены.

В ходе Потсдамской конференции в 1945 году было достигнуто соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной зоны Германии. Спустя несколько лет СССР и Польская Народная Республика заключили соглашение, прекращающее взимание репараций с ГДР с 1954 года. По мнению нынешних властей Польши, решение об отказе Польши от репараций с 1954 года было принято под давлением СССР и не было закреплено в правовом порядке.

Рижский мирный договор 1921 года завершил советско-польскую войну, начавшуюся в 1919 году. Документ устанавливал государственные границы, обязывал стороны не вести враждебной деятельности в отношении друг друга и предусматривал переговоры о заключении торговых соглашений.

СССР обязался вернуть Варшаве военные трофеи, все научные и культурные ценности, вывезенные с территории Польши начиная с 1 января 1772 года, а также выплатить 30 млн золотых рублей за вклад Польши в хозяйственную жизнь Российской империи и передать польской стороне имущество на сумму 18 млн золотых рублей. Польша при этом освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи.