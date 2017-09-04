Осиновский: эстонский мужчина - это одна большая проблема

«Качество эстонской рабочей силы достаточно плачевное - более чем у 30 процентов работников нет профессионального образования. К этому добавляется большое количество людей - процентов 50-60, - у которых есть квалификация, но столь устаревшая, что сегодня с ней больше нечего делать. Единственная возможность - переобучать их во время работы или ввозить в Эстонию новую рабочую силу», - сказал министр на сегодняшней встрече со стартап-предпринимателями.

По оценке Осиновского, женщины в Эстонии, как правило, недостаточно задействованы в работе, в основном из-за общественных и внутрисемейных установок - в связи с тем, что на них, как правило, ложатся домашние обязанности. Но гораздо большие проблемы, по его словам, в другом - в эстонских мужчинах.

«Мы выяснили, что наибольшие проблемы возникают с людьми старше 35 лет. Особенно большая проблема с мужчинами 35+. Мужчины в Эстонии - вообще одна большая проблема. Профессор Лауристин (Марью - ред.), например, говорила, что это люди, которые бесконкурентно мало читают. Но есть и много других проблем, которые выражаются в злоупотреблении алкоголем и многом другом», - сказал Осиновский.

Что касается необходимости закрыть нехватку рабочей силы иностранными рабочими, то, по данным Осиновского, темпы иммиграции в Эстонию нарастают.

«С учетом сегодняшней миграционной политики в ближайшие 10 лет в Эстонию прибудут 50 000 иностранцев», - сказал он.