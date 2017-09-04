Эксперт по недвижимости: продавцы старых квартир должны спешить

Хелбе Рубен, руководитель по развитию фирмы элитной недвижимости Baltic Real Estate Sotheby's International Realty, советует спешить с продажей квартиры, если она по возрасту годится вам в родители.

В столице очень активно ведется строительство жилых домов. Покупателям сейчас предлагается 2500 - 2600 новых квартир, большинство из которых находятся в центре Таллинна или в непосредственной близости от него. Огромное количество новых предложений усиливает конкуренцию между застройщиками, что, в свою очередь, замедляет рост цен.

«На рынке есть старые квартиры, которые хотят продать, чтобы купить более новое и высококачественное жилье. Несправедливо, но цены на старые квартиры часто сопоставимы с новыми. Однако стоимость отопления в новых квартирах ниже, а состояние - лучше, в новом здании хорошая вентиляция, а соседи более дружелюбны», - говорит Хелбе Рубен.

Если новая и старая квартиры стоят примерно одинаково, то покупатель, без сомнения, предпочтет новое, более высокое качество жилья и более низкие расходы по его содержанию. То есть, собственник старой квартиры, чтобы продать ее, должен снизить цену.

«Сейчас мы не видим значительного падения цен, - продолжает Хелбе Рубен. - Мы видим, что количество новых квартир на рынке увеличивается, а сроки продажи старых квартир удлинняются. В дополнение к продлению времени продажи мы все чаще видим, как потенциальные покупатели делают предложения продавцам недвижимости значительно снизить цену».

Все большее увеличение количества новых квартир означает, что владельцы старых квартир скоро окажутся в ситуации, когда продажа квартиры будет успешной и более быстрой, если цена станет значительно более низкой.