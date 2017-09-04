Эксперт по недвижимости: продавцы старых квартир должны спешить

Активное строительство новых жилых домов в Таллинне усиливает конкуренцию между продавцами недвижимости. Более того, это влияет на ситуацию на вторичном квартирном рынке.
Хелбе Рубен, руководитель по развитию фирмы элитной недвижимости Baltic Real Estate Sotheby's International Realty, советует спешить с продажей квартиры, если она по возрасту годится вам в родители.
В столице очень активно ведется строительство жилых домов. Покупателям сейчас предлагается 2500 - 2600 новых квартир, большинство из которых находятся в центре Таллинна или в непосредственной близости от него. Огромное количество новых предложений усиливает конкуренцию между застройщиками, что, в свою очередь, замедляет рост цен.
«На рынке есть старые квартиры, которые хотят продать, чтобы купить более новое и высококачественное жилье. Несправедливо, но цены на старые квартиры часто сопоставимы с новыми. Однако стоимость отопления в новых квартирах ниже, а состояние - лучше, в новом здании хорошая вентиляция, а соседи более дружелюбны», - говорит Хелбе Рубен.
Если новая и старая квартиры стоят примерно одинаково, то покупатель, без сомнения, предпочтет новое, более высокое качество жилья и более низкие расходы по его содержанию. То есть, собственник старой квартиры, чтобы продать ее, должен снизить цену.
«Сейчас мы не видим значительного падения цен, - продолжает Хелбе Рубен. - Мы видим, что количество новых квартир на рынке увеличивается, а сроки продажи старых квартир удлинняются. В дополнение к продлению времени продажи мы все чаще видим, как потенциальные покупатели делают предложения продавцам недвижимости значительно снизить цену».
Все большее увеличение количества новых квартир означает, что владельцы старых квартир скоро окажутся в ситуации, когда продажа квартиры будет успешной и более быстрой, если цена станет значительно более низкой.