Отменившая 12 полетов Nordica: половина самолетов вышли из строя

«Полдня самолеты Nordica не летали в Амстердам и другие пункты назначения. В аэропорту был настоящий сумасшедший дом», - рассказала Postimees женщина, провожавшая члена своей семьи. Суматоха в Таллиннском аэропорту началась после того, как выяснилось, что сразу несколько полетов Nordica либо откладываются либо отменены.

По ее словам, еще накануне вечером сообщили, что полет состоится, но когда около восьми утра они были в аэропорту, на табло высветилось, что рейс откладывается. У пункта обслуживания клиентов Nordica в аэропорту тем временем образовалась гигантская очередь. Мы стояли больше двух часов, чтобы узнать, что будет дальше и что нам делать», - рассказала женщина.

Рейс в Амстердам откладывали два дня подряд

Несмотря на то, что вчерашний полет в Амстердам, должен был состояться сегодня, авиакомпания после повторной отсрочки решила совсем его отменить.

«Прошли уже две бессонных ночи, люди сидели на скамейках, нигде ступить было невозможно», - рассказала женщина, добавив, что члену семьи, которого она провожает и который работает в Амстердаме, сказали, что если он сегодня не будет на месте, то прилетать уже больше нет смысла.

Представитель Nordica Свен Кукемельк сообщил, что причиной рекордного количества отложенных и отмененных полетов стали многочисленные технические сбои в самолетах. «В воздух не смогли подняться одновременно четыре самолета», - сказал Кукемельк, добавив, что бортов на замену не было.

По его словам, такая ситуация не имеет прецедентов, и авиакомпания работает над тем, чтобы снизить подобные риски в будущем. «Но, думаю, ситуация, когда сразу четыре самолета будут на земле, случится не ранее, чем через десять лет», - заметил Кукемельк.

По его словам, причина произошедшего за последние сутки - стечение неудачных обстоятельств. «Скажем так, что с большой вероятностью в будущем в случае таких ситуаций у нас не будет возможности отреагировать», - добавил он.