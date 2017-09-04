Еще четыре семьи беженцев покинули Эстонию

Как сообщил BNS пресс-секретарь Министерстве социальных дел, четыре семьи беженцев из Сирии прибыли в Эстонию из Греции в апреле этого года.

Полностью срок превышен у двух сирийских арабских семей, в каждой из которых по четыре человека, обе семьи были направлены жить в Пылва. Также разрешенное время отлучки из страны превысили две семьи курдов из Сирии, в одной четыре человека, во второй — пять, обе семьи были направлены в Раквере.

Тем самым на начало сентября допустимый срок отлучки из Эстонии превысили 15 семей — то есть 71 беженец. Кроме того, за пределами страны находятся еще две семьи беженцев по квотам, в общей сложности - 8 человек. Они пока не превысили норматив в 90 дней.

Эстонию официально покинула иракская семья, добровольно вернувшаяся на родину. Семья прибыла в Эстонию в марте прошлого года и стала первой принятой в Эстонии в рамках миграционной программы семьей.

На данный момент в рамках миграционной программы ЕС Эстония приняла 161 человека.

Получающие международную защиту лица имеют право в течение 180 дней до 90 дней путешествовать по ЕС. При превышении этого срока прекращаются выплаты семейного пособия. В других странах ЕС они не могут работать или получать пособия. По возвращении в Эстонию они по-прежнему обладают правом на услуги опорного лица и возможностью продолжать изучение языка.

В соответствии с достигнутым в ЕС соглашением двухлетняя квота Эстонии составляет 550 военных беженцев, перемещаемых из Греции, Италии и Турции.