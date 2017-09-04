Убийство в баре Кивиыли: обвиняемого приговорили к условному сроку

Согласно обвинению, у ранее не судимого 22-летнего Егора ночью 10 мая 2015 в одном из баров Кивиыли произошла ссора с другим мужчиной, которого Егор ударил кулаком в челюсть. От полученного удара тот упал с лестницы и ударился затылком о бетонный пол. Хотя скорая помощь быстро доставила пострадавшего в больницу, медики не смогли спасти его жизнь, и двумя днями позже он скончался.

По окончании предварительного следствия Егору были предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, на основании этих обвинений в понедельник Вируский суд признал Егора виновным. Егор приговорен к двум годам шести месяцам тюремного заключения условно с испытательным сроком такой же продолжительности.