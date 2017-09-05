Юлемисте – лидер по количеству аварий в Эстонии

Так, начиная с 2015 года, местом, где происходит больше всего аварий в Эстонии стала парковка торгового центра Ülemiste в Таллинне, где ДТП в среднем происходят раз в два часа. На кругу Рийа в Тарту, который занимает третье место в списке аварийности, инциденты происходят в среднем раз в три дня.

По словам Рейметс, доля аварий, произошедших во время парковки автомобиля, в последние годы резко выросла, составив, начиная с 2016 года, 38 процентов от всех ДТП по стране. В то же время, как позитивный эксперт приводит пример, что изменения в организации дорожного движения, которые были сделаны для того, чтобы повысить безопасность, заметно снижают количество аварий в проблемных местах.

Так, например, произошло на круговом перекрестке Хааберсти, который в течение пяти лет со своими 763 ДТП уверенно держал пальму первенства, опережая парковку у Ülemiste на 93 аварии. Однако, благодаря реконструкции, которая была сделана в 2014 году, количество аварий на перекрестке снизилось на 70 процентов, что и позволило парковке у торгового центра переместиться со второго на первое место.

Нужно отдать должное торговым центрам, поскольку в последнее время они начали заботиться о благополучии своих клиентов и некоторые из них уже расширили парковочные места на своих парковках. По словам Рейметс, именно поэтому уже теперь резко сократилось количество аварий на парковке Lõunakeskus в Тарту, а также у центров Mustika и Magistrali в Таллинне.

Не умеют парковаться

Две трети всех аварий на парковках у торговых центров произошли в процессе маневрирования. Самые распространенные причины таких инцидентов: