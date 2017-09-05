Юлемисте – лидер по количеству аварий в Эстонии

В списке мест, где произошли самые запутанные дорожные инциденты, в последние два года лидирует парковка таллиннского универмага Ülemiste. Если раньше больше всего аварий в Эстонии происходило на крупных перекрестках, то в последние годы в списках опасных мест начали все чаще появляться парковки торговых центров, сказала руководитель области геоинфсистемы Фонда дорожного страхования Юлли Рейметс. Данным, полученным из страховых обществ, стоит доверять, поскольку в отличие от полиции в их базы данных внесены все столкновения (за исключением случаев каско).
Так, начиная с 2015 года, местом, где происходит больше всего аварий в Эстонии стала парковка торгового центра Ülemiste в Таллинне, где ДТП в среднем происходят раз в два часа. На кругу Рийа в Тарту, который занимает третье место в списке аварийности, инциденты происходят в среднем раз в три дня.
По словам Рейметс, доля аварий, произошедших во время парковки автомобиля, в последние годы резко выросла, составив, начиная с 2016 года, 38 процентов от всех ДТП по стране. В то же время, как позитивный эксперт приводит пример, что изменения в организации дорожного движения, которые были сделаны для того, чтобы повысить безопасность, заметно снижают количество аварий в проблемных местах.
Так, например, произошло на круговом перекрестке Хааберсти, который в течение пяти лет со своими 763 ДТП уверенно держал пальму первенства, опережая парковку у Ülemiste на 93 аварии. Однако, благодаря реконструкции, которая была сделана в 2014 году, количество аварий на перекрестке снизилось на 70 процентов, что и позволило парковке у торгового центра переместиться со второго на первое место.
Нужно отдать должное торговым центрам, поскольку в последнее время они начали заботиться о благополучии своих клиентов и некоторые из них уже расширили парковочные места на своих парковках. По словам Рейметс, именно поэтому уже теперь резко сократилось количество аварий на парковке Lõunakeskus в Тарту, а также у центров Mustika и Magistrali в Таллинне.
Не умеют парковаться
Две трети всех аварий на парковках у торговых центров произошли в процессе маневрирования. Самые распространенные причины таких инцидентов:
- 28 процентов сдавали задом, пытаясь заехать или выехать с парковочного места, и столкнулись с проезжавшим мимо автомобилем.
- 16 процентов врезались в при заезде или выезде в припаркованную напротив машину.
- 14 процентов врезались в паркующуюся задом или выезжающую машину.
- Девять процентов ударили дверью припаркованный рядом автомобиль.
- На перекрестках в 2016 году 51 процент аварий устроили водители, въехавшие в двигавшиеся перед ними автомобили , 16 процентов столкновений произошло с теми, кто ехал по пересекающим полосам и 15 процентов аварии совершено при перестроении.