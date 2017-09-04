Эта девочка страдает крайне редкой болезнью, врачи беспомощны перед жутким недугом

Мама девочки, Энджи Ренфро, ждет точного наименования болезни с самого рождения ее дочери. О том, что девочка больна, мать узнала, когда была на шестом месяце беременности. Сейчас 9-летней девочке уже сделали несколько операций, врачи удаляют жировую ткань, но лучше не становится.

Когда Кэти Ренфро только появилась на свет, ей поставили диагноз мегалэнцефалия — расстройство, характеризующееся увеличением объема головного мозга. Однако этот диагноз не объясняет других симптомов, которые одолевают девочку. По словам Metro, врачам осталось признать, что это заболевание настолько редкое, что они не могут его идентифицировать.

Помимо проблем с лицом у Кэти постоянные судороги, она не может ходить и разговаривать, а есть ей приходится через трубочку. Пока врачи только пожимают плечами и подозревают, что у девочки странная форма синдрома перероста. Если эта болезнь не будет никак классифицирована, ее назовут именем девочки.

Кэти перенесла множество операций, в том числе на головном мозге. Сейчас она учится в школе для детей с ограниченными возможностями и уже освоила компьютер. У нее также есть большая любящая семья и множество братьев и сестер.