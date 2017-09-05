Александр Кузнецов: не думал, что благодаря Джеку Восьмеркину стану звездой

22 сентября в Таллинне состоится открытие школы актерского мастерства и медиапрофессий для детей и подростков Art Media Kool, которая предложит своим юным ученикам обучение основам профессий аудиовизуальной сферы. Возглавит Art Media Kool актер и педагог Александр Кузнецов, которого многие из нас помнят по главной роли в фильме Евгения Татарского «Джек Восьмеркин – “американец”». Александр, много лет живший, снимавшийся и преподававший в Америке, дал интервью порталу Rus.Postimees.

– С сентября вы – художественный руководитель Art Media Kool. Что вас подвигло на такой шаг?

– Желание поделиться своими знаниями и умениями. У меня 36-летний опыт работы в кино и на ТВ – в Советском Союзе, в Америке, в России. Я преподаю уже 27 лет и вижу большие пробелы в актерском образовании в российских официальных драматических школах, таких, как МХАТ, Щукинское училище, ГИТИС и так далее. Они выдают диплом «актер театра и кино», но при этом кино не учат... Я хотел бы восполнить этот пробел. Эстония мне интересна, потому что любому актеру нравится расширять географию, а как педагогу мне вдобавок хочется, чтобы мои знания дошли до ребят, которые придут в нашу школу.

– Чего ждать тем, кто пойдет учиться в Art Media Kool?

– У меня богатый опыт преподавания актерского мастерства как собственно для актеров, так и для людей, которым это мастерство нужно в жизни и в бизнесе. Мой основной посыл таков: мы недостаточно эффективно коммуницируем, общаемся между собой – и нас этому, увы, не учат. Хорошие актеры, произносящие чужие тексты в жестких условиях театральной сцены и съемочной площадки, попадают, тем не менее, в головы и сердца зрителей. Чтобы научиться эффективно общаться, нужно, я считаю, учиться у актеров.

Ведь через драматическое искусство мы передаем не только понимание того, что такое хорошо и что такое плохо, – мы передаем и эмоциональные знания. Обычное, холодное, логическое знание мало чему помогает: люди знают, что красть и прелюбодействовать нехорошо, но все равно это делают. Актер передает драматический опыт – знание вместе с чувством, что куда эффективнее. Хорошие актеры обладают в этой области определенными технологиями, которые можно взять на вооружение. И я, профессиональный актер и педагог, как раз пытаюсь научить этим технологиям своих учеников.

– Вы окончили Щукинское училище, где вас учили по методу Станиславского, который теперь иногда критикуют. Что вы думаете об этом методе?

– Трудно отрицать Ньютона или Коперника, внесших колоссальный вклад в развитие науки, вместе с тем – мир не стоит на месте... После Станиславского возник Михаил Чехов, который был продолжателем системы Станиславского, но продвинул актерское образование намного дальше. Когда Станиславский впервые приехал в Америку с гастролями МХАТа, он произвел на американцев сумасшедшее впечатление. Вскоре появились Ли Страсберг, Сэнфорд Майзнер и Ута Хаген – и это всё ростки, которые выросли от корня Станиславского. Отрицать его и бессмысленно, и неправильно, американцы очень уважительно относится и к нему, и к Михаилу Чехову. Другое дело, что любой живой ум абсорбирует всё то, что было создано прежде, – и, так сказать, выпускает новые листочки.