Утром на этих дорогах Таллинна вас ждут получасовые пробки

Сотрудники Таллиннского транспортного департамента в понедельник утром вместе с полицией провели мониторинговый полет над Таллинном во время утреннего часа-пик. Руководитель отдела организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Талво Рюйтельмаа сообщил BNS, что если в 7.30 ситуация еще относительно спокойная, то уже через четверть часа по меньшей мере в трех местах образовались пробки.

"Всего за 15 минут возникает большая нагрузка, - сообщил Рюйтельмаа. - Более ранний выезд из дома поможет избежать нахождения в пробках".

В понедельник утром самые большие пробки были на Палдиском шоссе в районе Хааберсти, где ведутся ремонтные работы на кольце Хааберсти. Кроме того, пробки были на Вабаыхумуузеуми-теэ, на Тартуском шоссе и на перекрестке Старо-Тартуского шоссе. По словам Рюйтельмаа, в Пирита и Виймси нагрузка также была выше обычной, тогда как Мяннику-теэ и бульвар Вабадузе были относительно свободными.

"Проблема - ежедневная маятниковая миграция жителей ближайших волостей Таллинна, - пояснил Рюйтельмаа. - Люди приобрели себе жилье за пределами Таллинна, но на работу ездят в столицу".