Страшные подробности. В Эстонии раскрыта сеть педофилов: «Он отвез меня в лес, снял штаны и...»

Весной этого года суды первой и второй инстанции признал виновным Яануса Конса, который десять лет проработал советником канцлера юстиции. Его обвиняли в сексуальном использовании несовершеннолетних, также у него были найдены 234 снимка и 56 видео порнографического содержания, на которых изображались дети. В том числе младенцы. Конса приговорили к условному сроку.

Передача «Kuuuurija» разыскала одну из жертв Конса. Теперь этот молодой человек совершеннолетний. Его первый контакт с Конса произошел, когда ему было 13 лет. Подросток познакомился с Конса в интернете. Поначалу он думал, что общается с девочкой по имени Хелена.

«Вначале я, как обычно, отправил фото своего лица. Тогда он начал требовать, чтобы я сфотографировал тело, хотел снимки сексуального содержания. Говорил, что хочет посмотреть на мое тело, что оно очень красивое, что хочет увидеть то, что находится ниже пояса. Ну я и отправил…» - рассказал молодой человек. Он был уверен, что отправляет фотографии девочке. Подросток захотел с ней встретиться и без ведома родителей отправился в Таллинн. Но прекрасная Хелена оказалась мужчиной.

«Когда я его увидел, я испугался, спросил, что происходит, что за бред… Сказал, что я напуган, спросил, почему он соврал. Тогда он позвал меня в машину. И я пошел, потому что бежать было некуда. Мы поехали в один перелесок, и тогда он сказал, что я должен раздеться. Я боялся - думал, что он меня убьет, если я этого не сделаю. Не решился никуда убежать. Мне было страшно, и я не осмелился, - рассказала жертва. - Он сделал фотографии на свой телефон и сексуально меня использовал. Он велел сосать член. И я это сделал».

«Он сказал, что мы еще увидимся, позже написал, что я красивый, - описывает жертва. - Я был в замешательстве. Я тогда встречался с девочкой».

«Он меня заманил», - объясняет жертва свою новую встречу с Конса. Мальчик из деревни был польщен вниманием. Конса говорил ему, что он успешный бизнесмен, что у него есть дорогие машины и несколько роскошных квартир в Таллинне.

«Мы встретились у площади Вабадузе. Он тогда поменял машину. У него было много машин. Мы поехали к нему».

На этот раз Конса нацелился на 12-летнего брата жертвы. «Он все время допытывался, как выглядит мой младший брат голым, и видел ли я в бане его…».

В манипуляторскую тактику Конса входило и хвастовство оружием. «Он говорил, что у него оружие в сейфе. Сейф был рядом с кроватью. Я просил показать, но он не показывал. А потом снова начал меня фотографировать».

Потом были еще встречи.

«Мы пошли в душ, он трогал меня. Предлагал выпить. Я отказался. Предлагал ром. Он звал в кровать. Сам уже был раздет. В тот раз он сказал, что одна из жертв привела и своего брата, которому было 10 лет. И он его тоже фотографировал и снимал на видео».

На какое-то время встречи прекратились, но потом Конса написал вновь и предложил встретиться.

«Мы поехали опять куда-то в лес. Он вытащил телефон и начал снимать. Я спросил, почему он делает эти фотографии, и для кого они. Он сказал, что делает их для себя и ни с кем ими не делится. В то время я еще не смог сказать, что я не хочу, чтобы меня снимали».

После этого жертва была вынуждена делать то же, что и в первую встречу.

«Он снял штаны и… Но это была последняя встреча. Он писал еще, но я тогда знал, что больше не попадусь на эту удочку».

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