Кайа Канепи пробилась в четвертьфинал US Open

Вторая ракетка Эстонии Канепи (WTA, 418) обыграла занимающую 38-ю строчку в мировом рейтинге 20-летнюю Касаткину за 1 час и 28 минут, пишет rus.err.ee.

До этого только один раз до четвертьфинала сумела дойти теннисистка, начавшая Открытый чемпионат США с квалификации - в 1981 году такого успеха добилась американка Барбара Джеркен.

В 1/4 финала 32-летняя Канепи встретится с американкой Мэддисон Киз (WTA 16), которая в ночь на вторник обыграла украинку Элину Свитолину - 7:6 (7:2), 1:6, 6:4.

.@KanepiKaia reaches US Open 2017 QFs after a 6-4, 6-4 win over Kasatkina. Sheplays winner of Keys-Svitolina https://t.co/ieWxgOYKfD #usopen pic.twitter.com/TXBqrVnzyo