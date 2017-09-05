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Кайа Канепи пробилась в четвертьфинал US Open

Sports.ee
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ФОТО: Jerry Lai/USA Today Sports

Поздно вечером в понедельник, 4 сентября, эстонская теннисистка Кайа Канепи в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису одержала победу над российской теннисисткой Дарьей Касаткиной в двух сетах (6:4, 6:4) и вышла в следующий круг турнира "Большого шлема".

Вторая ракетка Эстонии Канепи (WTA, 418) обыграла занимающую 38-ю строчку в мировом рейтинге 20-летнюю Касаткину за 1 час и 28 минут, пишет rus.err.ee.

До этого только один раз до четвертьфинала сумела дойти теннисистка, начавшая Открытый чемпионат США с квалификации - в 1981 году такого успеха добилась американка Барбара Джеркен.

В 1/4 финала 32-летняя Канепи встретится с американкой Мэддисон Киз (WTA 16), которая в ночь на вторник обыграла украинку Элину Свитолину - 7:6 (7:2), 1:6, 6:4.

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