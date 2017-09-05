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В Ласнамяэ 91-летний водитель совершил аварию: в больницу доставили 5-летнюю девочку

Rus.Postimees.ee
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Скорая помощь. | ФОТО: Mihkel Maripuu

В понедельник, 4 сентября, около 15.09 в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, в результате которой пострадала маленькая девочка.

Инцидент имел место у дома номер 8 по улице Коорти, где 38-летнияя женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen Touran, остановилась перед знаком «Уступи дорогу», когда в машину сзади врезался легковой автомобиль Dacia Logan, которым управлял 91-летний мужчина.

Пассажирку Volkswagen – 5-летнюю девочку – доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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