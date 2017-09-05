В Ласнамяэ 91-летний водитель совершил аварию: в больницу доставили 5-летнюю девочку
5 сентября 2017 г., 07:25
В понедельник, 4 сентября, около 15.09 в столичном районе Ласнамяэ произошла авария, в результате которой пострадала маленькая девочка.
Инцидент имел место у дома номер 8 по улице Коорти, где 38-летнияя женщина, управлявшая автомобилем Volkswagen Touran, остановилась перед знаком «Уступи дорогу», когда в машину сзади врезался легковой автомобиль Dacia Logan, которым управлял 91-летний мужчина.
Пассажирку Volkswagen – 5-летнюю девочку – доставили в Таллиннскую детскую больницу.