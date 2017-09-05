Трамп согласился снять ограничения с ракетного потенциала Южной Кореи и пообещал Сеулу поставки оружия из-за угрозы КНДР

"Лидеры подчеркнули серьезную угрозу, которую представляет всему миру КНДР в свете ее последней провокации. Они договорились довести до максимума давление на Северную Корею, используя все имеющиеся средства", - сообщили в Вашингтоне.

Американский лидер уже обсудил ситуацию вокруг Северной Кореи с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая во время разговора с президентом США подтвердила готовность выступать за ужесточение санкций против КНДР.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил о готовности в случае необходимости применить ядерное оружие против КНДР. Президент США подтвердил, что Вашингтон будет защищать американские территории и союзников, "используя полный спектр дипломатических, обычных и ядерных возможностей".

В минувшее воскресенье, 3 сентября, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что армия США готова дать "эффективный и подавляющий военный ответ" в случае угрозы со стороны КНДР для американских территорий или союзников Вашингтона. По его словам, президенту было уже предложено несколько силовых вариантов ответа на последние действия Северной Кореи, пишет Newsru.com.

В этот же день Северная Корея объявила об успешном испытании термоядерной водородной бомбы. Судя по мощности подземных толчков, которая достигала магнитуды в 6,3, бомба была на порядок мощнее тех, что испытывались ранее. При этом Пхеньян объявил, что ее можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету в качестве боеголовки.

В сообщении официального северокорейского информагентства ЦТАК говорилось, что "водородная бомба" для оснащения боевой части МБР разработана "в соответствии с замыслом Трудовой партии Кореи в области строительства стратегических ядерных сил". Испытание там назвали "совершенным успехом".

Япония сразу после сообщений об испытании потребовала экстренно созвать Совет Безопасности ООН. Совместно с Южной Кореей сейчас прорабатывается новый пакет санкций. К осуждению присоединились ведущие мировые лидеры, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона.

Президент России Владимир Путин в воскресенье встречался с руководителем Китая Си Цзиньпином. Агентство Xinhua после встречи скупо сообщило, что лидеры двух стран договорились "должным образом отреагировать" на действия КНДР.