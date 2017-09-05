Приговоренный к 15 годам за убийство гражданин Латвии не добился оправдания в окружном суде

Таллиннский окружной суд не изменил приговор гражданину Латвии Сергею Грибусту, который в мае этого года был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство своего соотечественника и кражу спортивных штанов. Апелляция адвоката Грибуста была отклонена, пишет rus.err.ee.
"Своим решением от 4 сентября Таллиннский окружной суд не изменил приговор Харьюского уездного суда от 29 мая и оставил апелляцию без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда второй инстанции Аннели Вилу.
Таллиннский окружной суд счел решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а представленные в апелляционной жалобе аргументы посчитал недостаточными для отмены обвинительного приговора.
На решение окружного суда в течение 30 дней можно подать кассацию в Госсуд.
Согласно обвинению, Сергей Грибуст и его 40-летний соотечественник и коллега Гунтис 21 августа прошлого года вместе употребляли алкоголь в одной из квартир в столичном районе Ласнамяэ и поссорились, затем Сергей избил свою жертву кулаками, ногами, бутылкой и табуреткой по голове и телу - в результате Гунтис скончался через несколько часов.