Приговоренный к 15 годам за убийство гражданин Латвии не добился оправдания в окружном суде

"Своим решением от 4 сентября Таллиннский окружной суд не изменил приговор Харьюского уездного суда от 29 мая и оставил апелляцию без удовлетворения", - сказала пресс-секретарь суда второй инстанции Аннели Вилу.

Таллиннский окружной суд счел решение суда первой инстанции законным и обоснованным, а представленные в апелляционной жалобе аргументы посчитал недостаточными для отмены обвинительного приговора.

На решение окружного суда в течение 30 дней можно подать кассацию в Госсуд.

Согласно обвинению, Сергей Грибуст и его 40-летний соотечественник и коллега Гунтис 21 августа прошлого года вместе употребляли алкоголь в одной из квартир в столичном районе Ласнамяэ и поссорились, затем Сергей избил свою жертву кулаками, ногами, бутылкой и табуреткой по голове и телу - в результате Гунтис скончался через несколько часов.