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Южная Корея пытается устрашить КНДР морскими маневрами

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Lee Sang-ho/imago/Xinhua

Военно-морские силы Южной Кореи проводят во вторник, 5 сентября, крупномасштабные учения для устрашения Пхеньяна и чтобы предостеречь КНДР от возможных провокаций на море.

В маневрах возле восточного побережья Корейского полуострова примут участие, среди прочего, 2500-тонный фрегат "Гангвон", ракетоносец и патрульный катер, пишет DW.com.

"Если противник начнет провокацию на море или под водой, мы немедленно ответим ударом и похороним его в море", - заявил представитель южнокорейских ВМС.

Двумя днями ранее Северная Корея после запусков целого ряда ракет провела испытания самой мощной атомной бомбы. Сеул ответил на это учениями собственных ракетных войск, симулировав атаку на один из северокорейских атомных объектов. США пообещали Южной Корее продать вооружения на миллиарды долларов.

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