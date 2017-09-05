Южная Корея пытается устрашить КНДР морскими маневрами

В маневрах возле восточного побережья Корейского полуострова примут участие, среди прочего, 2500-тонный фрегат "Гангвон", ракетоносец и патрульный катер, пишет DW.com.

"Если противник начнет провокацию на море или под водой, мы немедленно ответим ударом и похороним его в море", - заявил представитель южнокорейских ВМС.

Двумя днями ранее Северная Корея после запусков целого ряда ракет провела испытания самой мощной атомной бомбы. Сеул ответил на это учениями собственных ракетных войск, симулировав атаку на один из северокорейских атомных объектов. США пообещали Южной Корее продать вооружения на миллиарды долларов.