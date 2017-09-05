Сегодня многих обладателей ИД-карт может ожидать неприятный сюрприз

С 5 сентября ИД-карты и карты вида на жительство с не обновлёнными сертификатами нельзя больше использовать для идентификации личности и проставления электронно-цифровой подписи в новой версии браузера Google Chrome.

С препятствиями при использовании э-услуг могут столкнуться пользователи, чьи документы были выданы до середины октября 2014 года. Также сбои могут возникнуть у некоторых пользователей, чьи документы с не обновлёнными сертификатами были выданы в период с октября 2014 по октябрь 2015 года.

«Советуем этой группе пользователей Google Chrome использовать другие браузеры или Mobiil-ID, а при необходимости обратиться в Департамент полиции и погранохраны за получением нового документа», – пояснил руководитель сферы eID департамента государственной инфосистемы Маргус Арм.

Обновление старых версий ИД-карт, выданных до октября 2014 года, закончилось 1 июля этого года. Для сертификатов карт, выданных начиная с марта 2016 года, не требуется никаких обновлений.

Сейчас в обращении находится около 250 000 ИД-карт, сертификаты которых Google Chrome не будет признавать с сентября месяца. Из них чуть более 116 000 ИД-карт такие, сертификаты которых с 1 июля обновить уже невозможно.

«Ограничения браузера Google Chrome не коснутся тех, кто не использует документы электронным способом. ИД-карта как удостоверение личности по-прежнему действует до указанной на ней даты, кроме того, со всеми действующими картами по-прежнему будет функционировать программа DigiDoc Klient, предназначенная для подписания документов», – пояснил Арм.