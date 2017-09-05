Охотники не верят в историю о плачущих в лесу медвежатах

Как некоторые местные жители, которые слышали доносившиеся из леса загадочные звуки, так и охотники едины во мнении, что если в лесном массиве кто-то и плакал, то это не медвежата подстреленной медведицы.

Например, днем в понедельник в Выле было совершенно тихо, а местные жители занимались своими делами. В деревне Выле проживает около 60 человек.

По словам Кристель Стацдин, проживающей рядом с дорогой, ведущей к Вызу, как-то утром она слышала плач медвежат. Женщина сильно удивилась, что некоторые решили, что это медвежата убитого медведя. «В лесу живет много медведей. Этих медвежат слышали и в других частях леса. Возможно, это была другая семья медведей», - считает она, а также отмечает, что обычно охотники знают, что делают.

Сама Стацдин сказала, что однажды лично видела, как медвежата играли в лесу. «Если стоит тишина, а потом ее нарушает рев медведя, то это хорошо слышно», - отметила она.

Некоторые местные жители уверяют, что лично видели в этом регионе косолапых. Так, по словам Тийны Йохансон, в прошлом году по округе бегала семья медведей. В то же время она считает, что люди, скорее всего, если и слышали плач, то это были не медвежата застреленной медведицы.

Того же мнения придерживается член правления охотничьего общества «Хальяла» Алар Рандоя, поскольку об этом говорит всевозможная имеющаяся в распоряжении охотников информация, а также проведенные после охоты исследования.

«Мы по камерам следили за животными в этом регионе. За это время мы ни разу не видели медведицу с медвежатами», - сказал Рандоя. По его словам, в ходе изучения застреленной медведицы не было найдено доказательств того, что у нее в этом году появились на свет медвежата.

По словам охотника, появившиеся на свет в этом году медвежата должны быть достаточно большими, поэтому маловероятно, что они могли плакать.

Рандоя отметил, что видел подстреленного медведя. «Эта была немолодая медведица. Все указывало на то, что она не вскармливала медвежат», - отметил Рандоя.

Специалисты, занимающиеся изучением застреленной медведицы, сообщили, что окончательные результаты экспертиза должны быть готовы к четвергу.

По мнению натуралиста Пеэтера Хуссара, вполне возможно, что в лесу раздавался плачь медвежат.

«Плачь о помощи слышен издалека. Они могут плакать, если опасность рядом. Например, если поблизости находится стая волков», - считает он.