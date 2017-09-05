Галерея: гимназия Густава Адольфа получила необходимое разрешение и приступила к работе

Сегодня, 5 сентября, школьники смогли попасть в новое здание учебного заведения, так как необходимое разрешение на эксплуатацию было получено.

Руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла сообщил в эфире "Актуальной камеры", что зданию школы было выдано разрешение на эксплуатацию. "Разрешение выдано. Здание школы отвечает нормам", - сказал он.