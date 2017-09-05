Галерея: гимназия Густава Адольфа получила необходимое разрешение и приступила к работе
5 сентября 2017 г., 08:59
Несмотря на то, что отремонтированное здание гимназии Густава Адольфа (GAG) в Каламая было открыто для ознакомления еще неделю назад, у здания отсутствовало разрешение на эксплуатацию, поэтому в понедельник, 4 сентября, в школе вместо уроков состоялся спортивный день, пишет Postimees.
Сегодня, 5 сентября, школьники смогли попасть в новое здание учебного заведения, так как необходимое разрешение на эксплуатацию было получено.
Руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла сообщил в эфире "Актуальной камеры", что зданию школы было выдано разрешение на эксплуатацию. "Разрешение выдано. Здание школы отвечает нормам", - сказал он.