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Галерея: гимназия Густава Адольфа получила необходимое разрешение и приступила к работе

Rus.Postimees.ee
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Несмотря на то, что отремонтированное здание гимназии Густава Адольфа (GAG) в Каламая было открыто для ознакомления еще неделю назад, у здания отсутствовало разрешение на эксплуатацию, поэтому в понедельник, 4 сентября, в школе вместо уроков состоялся спортивный день, пишет Postimees.

Сегодня, 5 сентября, школьники смогли попасть в новое здание учебного заведения, так как необходимое разрешение на эксплуатацию было получено.

Руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла сообщил в эфире "Актуальной камеры", что зданию школы было выдано разрешение на эксплуатацию. "Разрешение выдано. Здание школы отвечает нормам", - сказал он.

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