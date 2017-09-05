Эксперимент: Samsung Galaxy S8+ с док-станцией DeX Station вместо ноутбука

План таков: убрать ноутбук на пару недель в ящик и обойтись телефоном Samsung S8+ и док-станцией DeX Station. DeX – это такое дополнительное устройство, в которое можно воткнуть свой телефон Samsung S8, а к нему подключить все необходимые дополнительные устройства: монитор, мышь, клавиатуру.

Ещё до начала эксперимента представляю, какие могут возникнуть проблемы.

Например:

· Как я буду делать презентации?

· Что будет с теми программами, которые работают только в Windows?

· Возможно ли работать даже в кафе на одном только смартфоне?

Слегка беспокоюсь, убирая свой ноутбук в ящик, и приступаю к эксперименту.

ДЕНЬ 1 – первые впечатления

Когда я получаю Samsung S8+, он кажется настолько большим, что внушает почтение. Мой S7 в своё время тоже казался большим, но S8+ по сравнению с ним ещё толще, шире и длиннее. Поскольку этот смартфон на ближайшие недели станет моим главным рабочим инструментом, большой экран кажется, скорее, полезным. Обзор самого телефона Эрки написал ещё в апреле.

Справа: два USB-разъема (один не виден), разъем LAN (Ethernet), HDMI-разъем и USB-C для питания./ Digitark/Telia

На док-станции DeX есть два обычных разъёма USB, обычный разъём HDMI, разъём USB-C для зарядки и разъём LAN (Ethernet), к которому можно подключить обычный интернет-кабель. Последнее меня немного удивляет, поскольку мне никогда не приходило в голову, что смартфон можно подключить к сети иначе как через WiFi или 4G.

Сама DeX могла бы быть слегка потоньше, тогда её было бы удобнее носить с собой. Вероятно, предусматривается, что я установлю её стационарно на своём рабочем столе (для этого и разъём LAN), но поскольку в Telia нет постоянных рабочих мест, и, уходя с работы, нужно очистить стол, мне приходится носить её с собой.

Подключить клавиатуру и мышь легко. Беру донгл беспроводной мышки от своего ноутбука (Logitech T620) и подключаю её к DeX. Использую клавиатуру HP K4600 BT (её подключаю через телефон как bluetooth-устройство).

Так выглядит Samsung S8+ с док-станцией DeX./ Digitark/Telia

Когда необходимые провода подключены, DeX без лишних споров начинает работать, и первое впечатление очень хорошее.

Открывшаяся картинка выглядит приятно и напоминает уже знакомый (по компьютерам) рабочий стол с иконками и расположенными вдоль нижнего края меню и панелью инструментов.

На сегодняшний день имеются версии большинства офисных программ для Android, и поскольку у меня есть лицензия Microsoft Office 365, устанавливаю в смартфон (точнее сказать, в свой новый рабочий инструмент) Word, Excel и Powerpoint. Заметки для этой статьи я делаю уже в Word для Android.

Как закончился эксперимент Марта, читайте на портале Digitark.