Сравниваем цены: интересные квартиры, продающиеся сейчас в Харьюмаа

Портал Kodu советует взглянуть на эти квартиры. Может быть, вам что-то приглянется и вы решитесь на покупку, несмотря на все предостережения аналитиков?
Эксклюзивные маленькие квартиры в Мустамяэ
Новый дом в Мустамяэ с небольшими двухкомнатными квартирами будет готов весной 2018 года. Девелоперы обещают низкие коммунальные платежи и продуманные планировки. Квартиры хорошо подходят как для молодых семей, так и для частных инвесторов, вкладывающих деньги в недвижимость для последующей сдачи ее внаем. Важная деталь: в доме будет своя прачечная, так что на стиральную машину тратиться не придется.
Цена квартир от 64 900 до 86 900 евро. Подробности находятся ЗДЕСЬ.
Квартира в Мустамяэ. Фото: kv.ee
Светлые апартаменты на улице Валгевазе
Очередной пример хорошей планировки и продуманного дизайна. На сей раз в Каламая. При желании двухкомнатная квартира в цокольном этаже продается со всей меблировкой. Только следует учесть, что это - не квартирная собственность. За разъяснениями следует обратиться к маклеру, занимающемуся продажей этого объекта.
Цена объекта - 75 000 евро. Подробности находятся ЗДЕСЬ.
Квартира в Каламая. Фото: kv.ee
Квартира с творческим подходом в Китсекюла
Отличный вариант ремонта в обычной двухкомнатной хрущовке. Оригинально отделанный санузел с перенесенным входом и цветными стеклянными блоками вместо окна. Положен натуральный паркет, стены окрашены краской на водной основе. Квартира должна понравится человеку, любящему все необычное.
Цена квартиры 76 000 евро. Подробности находятся ЗДЕСЬ.
Квартира в Китсекюла. Фото: kv.ee
Новые жилые дома в Лагеди
В сентябре будут готовы два многоквартирных дома в поселке Лагеди. Высокое качество строительных работ, энергетический С-класс и безопасность - вот почему следует обратить на них внимание. Кладовка и парковочное место - у каждой квартиры.
Цены начинаются с 76 000 евро. Подробности находятся ЗДЕСЬ.
Новые дома в Лагеди. Фото: kv.ee
Стильная квартира в Мустамяэ
Эта трехкомнатная квартира с интересной перепланировкой и отличным ремонтом находится на улице Вильде. Мебель и техника входят в цену, а стильный, но ненавязчивый дизайн понравится любому придирчивому покупателю.
Цена квартиры - 85 000 евро. Подробности находятся ЗДЕСЬ.
Трехкомнатная квартира в Мустамяэ. Фото: kv.ee