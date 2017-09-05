Сравниваем цены: интересные квартиры, продающиеся сейчас в Харьюмаа

Эксклюзивные маленькие квартиры в Мустамяэ

Новый дом в Мустамяэ с небольшими двухкомнатными квартирами будет готов весной 2018 года. Девелоперы обещают низкие коммунальные платежи и продуманные планировки. Квартиры хорошо подходят как для молодых семей, так и для частных инвесторов, вкладывающих деньги в недвижимость для последующей сдачи ее внаем. Важная деталь: в доме будет своя прачечная, так что на стиральную машину тратиться не придется.

Цена квартир от 64 900 до 86 900 евро. Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Квартира в Мустамяэ. Фото: kv.ee

Светлые апартаменты на улице Валгевазе

Очередной пример хорошей планировки и продуманного дизайна. На сей раз в Каламая. При желании двухкомнатная квартира в цокольном этаже продается со всей меблировкой. Только следует учесть, что это - не квартирная собственность. За разъяснениями следует обратиться к маклеру, занимающемуся продажей этого объекта.

Цена объекта - 75 000 евро. Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Квартира в Каламая. Фото: kv.ee

Квартира с творческим подходом в Китсекюла

Отличный вариант ремонта в обычной двухкомнатной хрущовке. Оригинально отделанный санузел с перенесенным входом и цветными стеклянными блоками вместо окна. Положен натуральный паркет, стены окрашены краской на водной основе. Квартира должна понравится человеку, любящему все необычное.

Цена квартиры 76 000 евро. Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Квартира в Китсекюла. Фото: kv.ee

Новые жилые дома в Лагеди

В сентябре будут готовы два многоквартирных дома в поселке Лагеди. Высокое качество строительных работ, энергетический С-класс и безопасность - вот почему следует обратить на них внимание. Кладовка и парковочное место - у каждой квартиры.

Цены начинаются с 76 000 евро. Подробности находятся ЗДЕСЬ.

Новые дома в Лагеди. Фото: kv.ee

Стильная квартира в Мустамяэ

Эта трехкомнатная квартира с интересной перепланировкой и отличным ремонтом находится на улице Вильде. Мебель и техника входят в цену, а стильный, но ненавязчивый дизайн понравится любому придирчивому покупателю.

Цена квартиры - 85 000 евро. Подробности находятся ЗДЕСЬ.