Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Вену за 113 евро!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Вена. | ФОТО: LEONHARD FOEGER/REUTERS

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Бейрут начиная с 206 евро

Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная со 113 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 443 евро

Туда-обратно из Риги в Агадир (с 11-дневным проживанием в хорошем отеле) начиная с 258 евро

Туда-обратно из Риги на Килиманджаро начиная с 557 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Гонконг начиная с 298 евро

Туда-обратно из Парижа на Кубу начиная с 381 евро

Наверх