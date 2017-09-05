Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Вену за 113 евро!
5 сентября 2017 г., 09:32
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Бейрут начиная с 206 евро
Туда-обратно из Таллинна в Вену начиная со 113 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 443 евро
Туда-обратно из Риги в Агадир (с 11-дневным проживанием в хорошем отеле) начиная с 258 евро
Туда-обратно из Риги на Килиманджаро начиная с 557 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Гонконг начиная с 298 евро
Туда-обратно из Парижа на Кубу начиная с 381 евро