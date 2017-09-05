Министр обороны Луйк объяснил, почему никто не попытался сбить северокорейскую ракету

В эфире передачи «Välisilm» на телеканале ETV Луйк сообщил, что ракету не сбили в том числе из-за технической сложности, пишет Postimees со ссылкой на ERR.

«Некоторые наблюдатели сравнили этот шаг с попыткой сбить летящую пулю другой пулей. Надо учитывать, что если попытка была бы неудачной, это могло бы обернуться серьезными неприятностями», - сказал Луйк.

По словам министра, сбить баллистическую ракету возможно, но это чрезвычайно сложная процедура.

Северная Корея утром 29 августа провела новое ракетное испытание. Агентство Reuters со ссылкой на заявление японского правительства сообщило, что ракета пролетела над северо-восточной частью Японии по направлению к Тихому океану.