Райк: Эстония начинается с Нарвы, но сейчас город является самым бедным в стране

К союзу присоединились инициативные горожане, которые выступают за динамичное развитие Нарвы и честное городское управление.

«Наш Нарва» обещает, что будет работать во имя прозрачного ведения дел в городе, создания новых рабочих мест и развития городской среды. По словам первого номера списка и кандидата на пост мэра Нарвы Катри Райк, список «Нашей Нарвы», по всей видимости, будет вторым по числу кандидатов на выборах.

«Эстония начинается с Нарвы, тем не менее сейчас Нарва является самым бедным городом в стране, о чем свидетельствуют недавно опубликованные данные о средней заработной плате в городах Эстонии. То, что нарвитяне зарабатывают в среднем на 200 евро меньше, чем в получают люди в других городах Эстонии, несправедливо. Так быть не должно. Поддержка предпринимательства и создание рабочих мест должны стать приоритетом для новой, честной и работающей в интересах горожан власти, - заявила Катри Райк. - Нарва – это тоже Эстония». Именно под этим лозунгом: «Нарва – это тоже Эстония» объединились кандидаты избирательного союза.

Первыми номерами «Нашей Нарвы» стали: ректор Академии МВД Катри Райк, активист и организатор спортивных мероприятий Антон Праткунас, руководитель отдела таможенного контроля Налогово-таможенного департамента Антс Кутти, учитель Юрий Рауд, нарвские предприниматели Владимир Изотов и Виктор Шемарин, молодежный лидер и представитель профсоюза Яна Кондрашова.

Союз «Наша Нарва» был зарегистрирован в избирательной комиссии 21 августа.