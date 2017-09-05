Газета The Times назвала лучшие города мира для поездки на выходные

Первое место в списке занял хорватский город Задар, где хорошо сохранился исторический центр, древнеримские руины и средневековый центр. Кроме того, редакторы The Times отмечают, что в городе достаточно много кафе и бистро различных кухонь.

Второе место списка занял македонский Охрид, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь стоит посетить Крепость царя Самуила и озеро Охрид, охраняемое ЮНЕСКО.

Третью строчку занял еще один хорватский город Пула. Там туристам рекомендуют посетить «удивительно хорошо сохранившийся» амфитеатр и центральный рынок.

Также в топ-10 вошли Динар (Франция), Минск (Белоруссия), Варна (Болгария), Ольбия (Италия), Братислава (Словакия), Мальмё (Швеция) и Херес (Испания). Из городов бывшего СССР в список также попали грузинский Кутаиси (19 место) и эстонский Таллинн (27 место).

Ранее в сентябре сообщалось, что Коморы, Кот-д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда признаны самыми гостеприимными странами мира. Они готовы пускать без виз граждан 198 государств.