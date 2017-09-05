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Рассылка по почте карточек избирателя обойдется в почти 100 тысяч евро

Rus.Postimees.ee
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Выборы. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Scanpix

Стоимость доставки одной карты избирателя перед намеченными на 15 октября муниципальными выборами составляет 0,216 евро без учета налога с оборота. Всего будет отправлено около 450 тысяч таких карточек.

Это означает, что затраты государства на доставку бумажных извещений избирателям составят 97 543,71 евро евро, пишет rus.err.ee.

Это подразумевает договор, который накануне Министерство внутренних дел заключило с государственной компанией Eesti Post, сотрудники которой доставят избирательные карты имеющим право голоса жителям страны не позднее 25 сентября.

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