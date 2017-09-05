Фирма Eesti Buss закроет одну ежедневную линию Таллинн-Нарва
5 сентября 2017 г., 10:27
С 1 октября будет закрыта ежедневная пассажирская автобусная линия №748 по маршруту Таллинн - Раквере - Азери - Кохтла-Ярве - Йыхви - Силламяэ - Нарва.
Данную линию под брендом Simple Express обслуживает компания Eesti Buss - дочернее предприятие автобусной фирмы Sebe, сообщает rus.err.ee.
Линия обслуживается ежедневно. Из Таллинна автобус выходит в 19:15 и прибывает в Нарву в 22:55.
Из Нарвы в Таллинн автобус выходит в 12:15, прибывая на конечную станцию в 16:15.
Решение о закрытии линии обусловлено снижением числа пассажиров и желанием фирмы оптимизировать свою сеть маршрутов.