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Фирма Eesti Buss закроет одну ежедневную линию Таллинн-Нарва

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Toomas Tatar

С 1 октября будет закрыта ежедневная пассажирская автобусная линия №748 по маршруту Таллинн - Раквере - Азери - Кохтла-Ярве - Йыхви - Силламяэ - Нарва.

Данную линию под брендом Simple Express обслуживает компания Eesti Buss - дочернее предприятие автобусной фирмы Sebe, сообщает rus.err.ee.

Линия обслуживается ежедневно. Из Таллинна автобус выходит в 19:15 и прибывает в Нарву в 22:55.

Из Нарвы в Таллинн автобус выходит в 12:15, прибывая на конечную станцию в 16:15.

Решение о закрытии линии обусловлено снижением числа пассажиров и желанием фирмы оптимизировать свою сеть маршрутов.

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