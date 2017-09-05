Фирма Eesti Buss закроет одну ежедневную линию Таллинн-Нарва

Данную линию под брендом Simple Express обслуживает компания Eesti Buss - дочернее предприятие автобусной фирмы Sebe, сообщает rus.err.ee.

Линия обслуживается ежедневно. Из Таллинна автобус выходит в 19:15 и прибывает в Нарву в 22:55.

Из Нарвы в Таллинн автобус выходит в 12:15, прибывая на конечную станцию в 16:15.

Решение о закрытии линии обусловлено снижением числа пассажиров и желанием фирмы оптимизировать свою сеть маршрутов.