Организатор политических кампаний рассказал о секретах предвыборной борьбы

Решение баллотироваться приходит неожиданно: как правило, после звонка или письма уважаемого человека, который, фигурально выражаясь, предлагает «вместе сделать этот мир лучше». Вы польщены увиденным в вас потенциалом: с утра вы еще и думать не думали, что к вечеру будете ощущать на себе весь груз ответственности за судьбу родного района и тайно грезить о небывалом количестве голосов.

Поздравляем, вы баллотируетесь!

Вы – кандидат, и у вас появилось качественное портретное фото, пачка красочных визиток и возможность заказать календарики, ручки, шоколадки, спичечные коробки и массу других полезных предметов обихода, на которых будет красоваться ваше имя.

Затем вас пригласят на лекцию, где по-комсомольски бодро расскажут, где и как раздавать свои сувениры: призовут приставать к незнакомым людям в общественных местах, ловить покупателей у торговых центров, стучаться в двери всех подряд квартир, заниматься агитацией среди знакомых, на работе и даже в школе среди одноклассников своих детей и их родителей.

Обязательно попросят приходить на т.н. палаточные мероприятия – это когда под тентом цветов партии собирается человек пять кандидатов разной значимости. Со стороны деятельность палаток выглядит эффектно – на людных мероприятиях к ним выстраиваются длинные очереди. Думаете, все эти люди жаждут ознакомиться с предвыборной программой и подбодрить кандидатов? Ошибаетесь, там раздают воздушные шары и конфеты – путь к голосам родителей лежит через их детей.

Не надо тратить лишнего

Вкладывать свои личные средства в предвыборные сувениры нецелесообразно: вспомните, сколько ручек и календариков всех мастей с незнакомыми по большей части именами скопилось у вас дома после прошлых выборов. Но если желание увидеть свое имя на парковочных часах или лицо на обертке шоколадки велико и заказ сделан, то помните – нет ни малейшего смысла раздавать свое добро направо и налево каждому встречному-поперечному.

Ситуация из реальной жизни. Утро буднего дня на парковке торгового центра. Из подъехавшего автомобиля выходит сонный покупатель и направляется в магазин. И, о чудо, перед ним как из-под земли вырастает именитый депутат парламента со стажем, в ходе доверительной беседы о судьбах отчизны дарит ручку и отходит довольный обещанным голосом.

Через пяток метров из-за припаркованного микроавтобуса перед нашим покупателем появляется трижды бывший министр, протягивает шоколадку, завязывает разговор о нестабильности в мире и так же быстро исчезает. Когда через десяток метров наш герой как бы случайно встречает евродепутата, то он уже ничему не удивляется – получает календарик и под оптимистическое «непременно, вы слышите, непременно приходите меня поддержать» шествует дальше.

Далее ему попадаются совсем незнакомые люди, но тоже с подарками. Когда покупатель наконец доходит до торгового центра, у дверей которого члены молодежной организации все той же партии раздают брошюры с предвыборной программой, то карманы и руки его уже заняты сувенирами всех мастей. Надо ли говорить, что по итогам подобной акции шансы получить хоть пару голосов невелики даже у трижды бывшего министра, не говоря уже о тех, чье лицо и имя ничего не скажут случайному прохожему?

Не стучитесь во все двери

Представьте, вы пришли домой с работы голодные и усталые, приготовили ужин, накрыли на стол и уже занесли вилку над отбивной – и тут звонок в дверь. Незнакомые вам люди с порога рапортуют о своих великих планах и обещают сделать сказку былью. Вы или захлопываете дверь перед носом у непрошенных гостей или поспешно принимаете от них очередную порцию ручек и презервативов, якобы соглашаясь поддержать – лишь бы шли себе поскорее дальше.

Если за дверью вдруг окажется старейшина района или, прости господи, министр, то возможно за него вы и проголосуете. Но вот у незнакомых и неизвестных вам людей шансов, согласитесь, нет никаких.

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