Директор центра НАТО: учениями «Запад 2017» Россия хочет запугать Балтийские страны

Российско-белорусские военные учения «Запад 2017» по объему - крупнейшие в Европе, причем по содержанию они направлены не на оборону, а на нападение, передает его слова Русский TVNET.

«Разумеется, это вызывает подозрения и опасения, но я не хотел бы преувеличивать и говорить, что это своего рода угроза военной акцией против стран Балтии, что невозможно, поскольку она была бы нападением на НАТО, которая определенно намного сильнее, чем Россия», - сказал Сартс.

Он считает, что этими учениями Россия хочет запугать страны Балтии и их союзников, говоря таким образом - «Не делайте то, что нам не нравится», и в известной мере Россия своей цели достигла.

Активная фаза российско-белорусских военных учений «Запад» будет проходить с 14 по 20 сентября.