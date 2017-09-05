Новый учебный год у вас дома - на грифельной доске

Краска с эффектом школьной доски — покрытие для стен, которое не только пробуждает творческие порывы, но и отлично смотрится. Ведь черный и графитовый — это новый интерьерный хит. Темные стены или темная мебель необязательно сделают вашу комнату мрачной, это просто красиво, нужно лишь верно расставить акценты. И именно с грифельной краской это отлично удается!

Фото: houzz.ru

Каждый ребенок счастлив, если в его комнате есть стена, на которой можно рисовать хоть целый день, но и другим частям квартиры можно добавить разнообразия, покрыв их грифельной краской. Ею можно нарисовать темное окно на стене гостиной, превратить в школьную доску пространство вокруг письменного стола и отказаться в итоге от пробковой доски. Невероятно здорово выходит, если красить такой краской ванные, кухни, прихожие — или всего один предмет мебели. Предлагаем отправиться вместе с нами в исследовательскую экспедицию и почерпнуть вдохновение!

Если не хочется покупать готовую краску, можно приготовить ее самостоятельно, смешав краску для стен, гипс и воду в приблизительном соотношении 3:2:1.

Фото: houzz.ru

Классические цвета школьной доски — черный или темно-зеленый, но, в принципе, краску любого цвета можно сделать грифельной. При окрашивании стен грифельная краска ведет себя точно так же, как любая другая. Ее можно нанести кистью или валиком, что, как правило, дает более равномерное окрашивание. Расход материала — около 125 миллилитров на квадратный метр.

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