Путин прокомментировал дело Серебренникова: у власти к режиссеру только один вопрос

Домашний арест Серебренникова не означает, что в данный момент он в чем-то виноват, приводит «Интерфакс» слова Путина, произнесенные на пресс-конференции в китайском Сямэне, где проходит саммит БРИКС.

«Серебренников получал государственные средства: это говорит о том, что никакой цензуры или давления не было. Ему бы не давали государственных денег, если бы хотели ограничить его творческую деятельность», - заявил Путин. Он отметил, что к творчеству Серебренникова можно относиться по-разному, но если власть финансирует - значит, она относится, как минимум, нейтрально и дает возможность художнику творить, работать.

«Вопрос со стороны следствия только в законности расходования бюджетных средств. Если вы посмотрите финансирование по линии правительства - это где-то 300 млн рублей. А по линии правительства Москвы - где-то 700 млн за два-три года», - уточнил Путин. Таким образом, в общей сложности Серебренников получил почти миллиард бюджетных рублей, подсчитал он.

«В сфере культуры, также как и в других областях, правоохранительные органы занимаются контролем за расходованием бюджетных средств», - добавил президент и напомнил о ряде расследований, в частности, в отношении заместителя министра культуры, передает ТАСС.

Все деятели культуры должны быть равны перед законом, подчеркнул Путин. «Если следственные органы увидят, что кто-то нарушает законодательство, и к ним будут применяться аналогичные методы работы, и они будут призываться к ответственности, - указал Путин. - Контролирующие организации работают по поверке всех средств, получаемых всеми практически без исключения деятелями искусства, которые получают их из казны».

На вопрос одного из журналистов, есть ли у правоохранителей вопросы к другим деятелям отечественной культуры, в частности, к известному режиссеру Никите Михалкову, Путин ответил, что к Михалкову пока не было претензий. «Если по Михалкову будут какие-то данные, и его будут проверять», - заверил Путин.

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге и под конвоем доставлен в Москву. 23 августа Басманный суд столицы поместил его под домашний арест до 19 октября. Режиссера обвиняют в хищении у государства 68 млн рублей, выделенных на масштабный творческий проект «Платформа», которым занималась «Седьмая студия». Арестованы бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. Бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин находится под домашним арестом. Их обвиняют в мошенничестве с субсидией в размере 200 млн рублей.

Серебренников своей вины не признал, назвав обвинение абсурдным, а домашний арест - неоправданно жесткой мерой пресечения. В его поддержку выступили многие известные деятели культуры в России и за границей. На портале Change.org опубликована на немецком и английском языках петиция в защиту Серебренникова. А режиссер и драматург Иван Вырыпаев в открытом письме в поддержку Серебренникова призвал деятелей культуры перестать поддерживать власть.

4 сентября Московский городской суд, рассмотрев апелляционную жалобу на домашний арест Кирилла Серебренникова, оставил меру пресечения в силе, но разрешил режиссеру прогулки. Без удовлетворения остались также другие ходатайства - исповедующий буддизм Серебренников просил о встречах с ламой и наставником по йоге и медитации.