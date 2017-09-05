Цены на новые квартиры в Таллинне упали на 3,6%, но не надо паники!

"Медианные цены квартир выросли во всех уездах. Так же увеличились общая стоимость сделок и их количество, - сказал генеральный директорЗемельного департамента Тамбет Тийтс. - Общая стоимость сделок - 708 миллионов евро, что на 20,8% больше, чем в прошлом году. Всего было совершено 11 057 сделок купли-продажи, а это на 11% больше, чем год назад".

Сделок, финансированных кредитными учреждениями, в первом полугодии 2017 года было 47%, то есть почти половина от общего количества. Это самый высокий показатель за последние годы. Растет и количество продающих свою недвижимость юридических лиц.

Медианная цена квадратного метра поднялась в первом полугодии 2017 года до 1 219 евро, что на 5,8% выше, чем в первом полугодии прошлого года, и на 1,1% выше, чем во втором полугодии прошлого года. Доля новых квартир выросла на 16,7%.

Медианная цена квадратного метра проданных квартир в Таллинне достигла рекордной цифры - 1 636 евро. Причем цены выросли во всех частях города. Медианная цена новых квартир однако упала на 3,6% по сравнению с вторым полугодием 2016 года, но не надо паники: это не означает начала падения цен, а всего лишь демонстрирует структуру сделок и местонахождение объектов.

В Тартумаа и Пярнумаа - такая же картина. В Ида-Вирумаа активность на рынке увеличилась, но цены остаются стабильными.