Таллиннский марафон существенно изменит движение общественного транспорта

9 сентября с 16 до 20 часов: автобусы линии 40 в направлении на Пельгуранд пойдут в объезд, отменяется остановка «Виру» на Пярнуском шоссе; автобусы линии 36 пойдут в объезд и будут делать конечную остановку на остановке «Эстония» автобусов линий 24 и 24А и остановку «Площадь Вабадузе» на бульваре Эстония на остановке троллейбусов линий 1 и 3; автобусы линии 18 в направлении на Лаагри пойдут в объезд, делая остановку на бульваре Эстония на остановке троллейбусов линий 1 и 3 «Площадь Вабадузе»; автобусы линии 5 пойдут в объезд в обоих направлениях с остановками на направлении к Мяннику на улице Гонсиори - на остановке «Художественная академия» автобусов линий 67 и 68, «Площадь Вабадузе» - троллейбусов линий 1 и 3 на бульваре Эстония, а в направлении на Пирита - на остановках «Площадь Вабадузе» автобусов линий 14, 18, 20 и 20A на Пярнуском шоссе, «Эстония» - на бульваре Эстония и Лайкмаа на остановке автобусов линий 14, 18 и 40 на улице А. Лайкмаа; автобусы линии 3 пойдут в объезд в обоих направлениях с отменой остановок «Бульвар Мере» на одноименном бульваре; автобусы линии 73 пойдут в объезд в обоих направлениях: в направлении к центру города - с остановками «Площадь Вабадузе» на остановке троллейбусов линий 1 и 3 на бульваре Эстония, на остановках «Эстония» и «Лайкмаа», а в направлении от центра города - Лайкмаа; автобусы линий 21, 21A, 41 и 41A, отправляясь от Балтийского вокзала в сторону Какумяэ, через центр города идти не будут и не будут останавливаться на остановках «Линнахалль», «Бульвар Мере», «Виру», «Площадь Вабадузе»; автобусы линии 20 пойдут в объезд в направлении на Лаагри с дополнительными остановками «Художественная академия» на улице Гонсиори - на остановке автобусов линий 67 и 68, а на направлении от центра города - «Площадь Вабадузе» - на бульваре Эстония до перекрестка с Пярнуским шоссе, троллейбусов линий 1 и 3.

С 16 до 20 часов прекращается движение трамваев линий 1 и 2, с 16 до 16.30 - движение трамваев линий 3 и 4. С 17.30 до 20 часов трамваи линий 3 и 4 не будут делать остановки Виру на Пярнуском шоссе в направлении на Тонди.

Направляемые в объезд автобусы будут двигаться вне графика.

10 сентября с 8 до 16 часов: автобусы линии 40 в направлении на Пельгуранд направляются в объезд и отменяется остановка «Виру» на Пярнуском шоссе; автобусы линии 36 направляются в объезд с конечной остановкой «Эстония» на остановке автобусов линий 24 и 24A на бульваре Эстония и остановками «Площадь Вабадузе» в обоих направлениях - на остановке троллейбусов 1 и 3 на бульваре Эстония; автобусы линии 5 направляются в объезд в обоих направлениях с остановками на направлении в сторону Мяннику «Художественная академия» - на остановке автобусов линий 67 и 68 на улице Гонсиори, «Площадь Вабадузе» - на остановке троллейбусов линий 1 и 3 на бульваре Эстония до перекрестка с Пярнуским шоссе, и в направлении на Пирита - на Пярнуском шоссе, на остановке «Площадь Вабадузе» автобусов линий 14, 18, 20 и 20A, на остановке «Эстония» - на бульваре Эстония и остановке «Лайкмаа» автобусов линий 14, 18 и 40 на улице А. Лайкмаа; автобусы линии 3 пойдут в объезд в обоих направлениях, минуя остановки «Бульвар Мере», «Каламая», «Кунгла» и «Вольта»; автобусы линии 73 пойдут в объезд в обоих направлениях с остановками в обоих направлениях «Площадь Вабадузе» - на остановках троллейбусов линий 1 и 3 на бульваре Эстония, в направлении к центру города - «Эстония» и «Лайкмаа,» а в направлении от центра города - «Лайкмаа»; автобусы линий 21, 21A, 41 и 41A, отправляясь от Балтийского вокзала в сторону Какумяэ, через центр города идти не будут и не будут останавливаться на остановках «Линнахалль», «Бульвар Мере», «Виру», «Площадь Вабадузе»; автобусы линии 20 пойдут в объезд в направлении на Лаагри с дополнительными остановками «Художественная академия» на улице Гонсиори, на остановке автобусов линий 67 и 68. а на направлении от центра города - «Площадь Вабадузе» на бульваре Эстония до перекрестка с Пярнуским шоссе, троллейбусов линий 1 и 3.