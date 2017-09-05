Жертва педофилов программе Kuuuurija: «Он опять тащит меня в постель. Помогите!»

Весной этого года суды первой и второй инстанции признали виновным Яануса Конса, который десять лет проработал советником канцлера юстиции. Его обвиняли в сексуальном использовании несовершеннолетних, также у него были найдены 234 снимка и 56 видео порнографического содержания, на которых изображались дети. В том числе младенцы. Конса приговорили к условному сроку.

Ужасающая двойная жизнь государственного чиновника

Нынешним летом Eesti Ekspress написал, что уважаемый советник канцлера юстиции, 30-летний Яанус Конса в течение многих лет жил двойной жизнью. Днем он делал головокружительную карьеру в бюро канцлера юстиции, а по вечерам изготавливал детское порно.

«В случае Конса важно отметить, что в течение всей своей карьеры по работе он был связан именно с детьми. Например, в 2005 году, еще во время учебы в университете, в течение одного года и двух месяцев он работал в отделе прокуратуры, которая занималась именно несовершеннолетними», - отметила ведущая передачи Катрин Луст.

Должность Конса в прокуратуре называлась – референт, то есть секретарь-ассистент, который размножал документы, регистрировал переписку, размножал тома дел и готовил основы для документов. В этот отделе занимались как детьми, подвергшимися сексуальному насилию, так и жертвами насилия в близких отношениях.

Получив степень магистра, Конса отправился дальше, в бюро канцлера юстиции, где начал заниматься надзором за местами заключения. Конса проработал в бюро канцлера почти десять лет, за которые его коллеги не то, что не узнали, но даже не заподозрили о том, какой страшной жизнью он жил на самом деле.

Стоит отметить, что канцлер юстиции, на работу к которому Яанус Конса поступил, является в Эстонии самым высокопоставленным защитником детей, то есть детским омбудсменом.

Яанус Конса, бывший советник канцлера юстиции / TV3

Путь к жертве

Передача «Kuuuurija» разыскала одну из жертв Конса. Теперь этот молодой человек совершеннолетний. Его первый контакт с Конса произошел, когда ему было 13 лет.

Важно отметить, что строк давности преступлений сексуального характера истекает через десять лет после того, как жертва станет совершеннолетней. Поэтому ни один из людей, о которых рассказали в передаче, на данный момент еще не мог уйти от ответственности по причине давности лет.

Конкретный потерпевший по делу Конса познакомился с ним пять лет назад на сайте rate.ee. Мальчик был уверен, что общается с девочкой по имени Хелена.

«Вначале я, как обычно, отправил фото своего лица. Тогда он начал требовать, чтобы я сфотографировал тело, хотел снимки сексуального содержания. Говорил, что хочет посмотреть на мое тело, что оно очень красивое, что хочет увидеть то, что находится ниже пояса. Ну, я и отправил…» - рассказал молодой человек. Он был уверен, что отправляет фотографии девочке. Подросток захотел с ней встретиться и без ведома родителей отправился в Таллинн. Но прекрасная Хелена оказалась мужчиной.