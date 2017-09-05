Жертва педофилов программе Kuuuurija: «Он опять тащит меня в постель. Помогите!»

В передаче «Kuuuurija» молодой человек рассказал историю о том, как государственный чиновник сексуально его использовал, когда ему было 13 лет. Самое невероятное в этой истории то, что педофил до сих пор на свободе. Прямо во время съемок передачи был задержан еще один педофил и выявлена целая группа свободно и безнаказанно действовавших растлителей малолетних, пишет Elu24.
Весной этого года суды первой и второй инстанции признали виновным Яануса Конса, который десять лет проработал советником канцлера юстиции. Его обвиняли в сексуальном использовании несовершеннолетних, также у него были найдены 234 снимка и 56 видео порнографического содержания, на которых изображались дети. В том числе младенцы. Конса приговорили к условному сроку.
Ужасающая двойная жизнь государственного чиновника
Нынешним летом Eesti Ekspress написал, что уважаемый советник канцлера юстиции, 30-летний Яанус Конса в течение многих лет жил двойной жизнью. Днем он делал головокружительную карьеру в бюро канцлера юстиции, а по вечерам изготавливал детское порно.
«В случае Конса важно отметить, что в течение всей своей карьеры по работе он был связан именно с детьми. Например, в 2005 году, еще во время учебы в университете, в течение одного года и двух месяцев он работал в отделе прокуратуры, которая занималась именно несовершеннолетними», - отметила ведущая передачи Катрин Луст.
Должность Конса в прокуратуре называлась – референт, то есть секретарь-ассистент, который размножал документы, регистрировал переписку, размножал тома дел и готовил основы для документов. В этот отделе занимались как детьми, подвергшимися сексуальному насилию, так и жертвами насилия в близких отношениях.
Получив степень магистра, Конса отправился дальше, в бюро канцлера юстиции, где начал заниматься надзором за местами заключения. Конса проработал в бюро канцлера почти десять лет, за которые его коллеги не то, что не узнали, но даже не заподозрили о том, какой страшной жизнью он жил на самом деле.
Стоит отметить, что канцлер юстиции, на работу к которому Яанус Конса поступил, является в Эстонии самым высокопоставленным защитником детей, то есть детским омбудсменом.
Яанус Конса, бывший советник канцлера юстиции / TV3
Путь к жертве
Передача «Kuuuurija» разыскала одну из жертв Конса. Теперь этот молодой человек совершеннолетний. Его первый контакт с Конса произошел, когда ему было 13 лет.
Важно отметить, что строк давности преступлений сексуального характера истекает через десять лет после того, как жертва станет совершеннолетней. Поэтому ни один из людей, о которых рассказали в передаче, на данный момент еще не мог уйти от ответственности по причине давности лет.
Конкретный потерпевший по делу Конса познакомился с ним пять лет назад на сайте rate.ee. Мальчик был уверен, что общается с девочкой по имени Хелена.
«Вначале я, как обычно, отправил фото своего лица. Тогда он начал требовать, чтобы я сфотографировал тело, хотел снимки сексуального содержания. Говорил, что хочет посмотреть на мое тело, что оно очень красивое, что хочет увидеть то, что находится ниже пояса. Ну, я и отправил…» - рассказал молодой человек. Он был уверен, что отправляет фотографии девочке. Подросток захотел с ней встретиться и без ведома родителей отправился в Таллинн. Но прекрасная Хелена оказалась мужчиной.
«Когда я его увидел, я испугался, спросил, что происходит, что за бред… Сказал, что я напуган, спросил, почему он соврал. Тогда он позвал меня в машину. И я пошел, потому что бежать было некуда. Мы поехали в один перелесок, и тогда он сказал, что я должен раздеться. Я боялся - думал, что он меня убьет, если я этого не сделаю. Не решился никуда убежать. Мне было страшно, и я не осмелился, - рассказала жертва. - Он сделал фотографии на свой телефон и сексуально меня использовал. Он велел сосать член. И я это сделал».
Ребенок с тяжелым прошлым
По словам потерпевшего, его прежний сексуальный опыт стал для него детской травмой, когда его использовал друг отца.
Мать молодого человека рассказала Катрин Луст, что ребенка действительно использовал знакомый их семьи, друг отца. Тогда мать боролась за то, чтобы мужчина получил серьезное наказание. А теперь ее сын вновь оказался в чужих руках, но она об этом ничего не знала.
«Он сказал, что мы еще увидимся, позже написал, что я красивый, - описывает жертва. - Я был в замешательстве. Я тогда встречался с девочкой».
«Он меня заманил», - объясняет жертва свою новую встречу с Конса. Мальчик из деревни был польщен вниманием. Конса говорил ему, что он успешный бизнесмен, что у него есть дорогие машины и несколько роскошных квартир в Таллинне.
«Мы встретились у площади Вабадузе. Он тогда поменял машину. У него было много машин. Мы поехали к нему».
На этот раз Конса нацелился на 12-летнего брата жертвы. «Он все время допытывался, как выглядит мой младший брат голым, и видел ли я его в бане…».
В манипуляторскую тактику Конса входило и хвастовство оружием. «Он говорил, что у него оружие в сейфе. Сейф был рядом с кроватью. Я просил показать, но он не показывал. А потом снова начал меня фотографировать».
Новые встречи
Выросший в стесненных условиях мальчик был обескуражен, видя дом Конса в Хийу. «Мы пошли в душ, он трогал меня. Предлагал выпить. Я отказался. Предлагал ром. Он звал в кровать. Сам уже был раздет. В тот раз он сказал, что одна из жертв привела и своего брата, которому было 10 лет. И он его тоже фотографировал и снимал на видео».
На какое-то время встречи прекратились, но потом Конса написал вновь и предложил встретиться в Тарту.
«Мы поехали опять куда-то в лес. Он вытащил телефон и начал снимать. Я спросил, почему он делает эти фотографии, и для кого они. Он сказал, что делает их для себя и ни с кем ими не делится. В то время я еще не смог сказать, что я не хочу, чтобы меня снимали».
После этого жертва была вынуждена делать то же, что и в первую встречу.
«Он снял штаны и… Но это была последняя встреча. Он писал еще, но я тогда знал, что больше не попадусь на эту удочку. Какой смысл? Сколько можно фотографировать и снимать на видео?»
Фото педофила в газете
О том, кто такой Конса, его жертва узнала только нынешней весной, когда на страницах газет появилась история из зала суда: «Я увидел его фотографию, и это было очень знакомое лицо. Тогда я стал смотреть, что же он такое сделал?»
Потерпевший связался с полицией после того, как увидел в газете Конса. Следователем был тот же человек, который занимался им и тогда, когда его четырехлетнего использовал друг отца.
«Он сказал, что если ты в ближайшее время окажешься в Таллинне, то приходи. Поскольку у меня изменились планы, и я должен был идти на работу, то я, к сожалению, прийти не смог», - рассказал молодой человек.
Яанус Конса по-прежнему находится на свободе. Суд решил наказать его пятью годами лишения свободы условно, из которых реально отсидеть в тюрьме нужно всего шесть месяцев.
«Когда еще летом я начал расследовать это дело, то выяснилось, что Консу вынесенные в отношении его судебные решения казались несправедливыми, и он обжаловал их в судах высших инстанций. До тех пор, пока Государственный суд либо примет его дело на рассмотрение, либо отклонит, Конса будет гулять на свободе. Естественно это самый большой шок для потерпевших и их родителей, которые верили, что мужчина с весны находится за решеткой», - объяснила Луст.
«Этого мало! Этого безусловно мало!» - сказал потерпевший.
«Я абсолютно уверен, что потерпевшие могут думать именно так. Но, во-первых, наказание назначает суд. А, во-вторых, его обвинительный приговор еще не вступил в силу, поэтому он не начал отбывать свое наказание», - объяснил пресс-секретарь Пыхьяской окружной прокуратуры Каарел Каллас.
Яанус Конса общаться с журналистами не захотел / TV3
Конса встретили в городе
Магистр права Конса действительно смог избежать тюрьмы. Это подтверждает и тот факт, что одним чудесным летним вечером Луст встретила Конса в Таллинне.
«Я не хочу с вами говорить, спасибо», - сказал Конса Луст и припустил прочь.
По словам Карела Калласса, тяжесть преступления не является основанием для взятия человека под стражу, но об аресте можно ходатайствовать в том случае, если человек, например, скрывается от следствия и продолжает совершать преступления: «Потерпевшие, с которыми ты общалась, могут быть теми, с кем на самом деле не общалась прокуратура. Поэтому и я, и прокуратура просим потерпевших сами обратиться в правоохранительные органы. То, что Яанус Конса на данный момент признан виновным в судах двух инстанций, не исключает, что против него может быть возбуждено новое уголовное дело. В любом случае с этим стоит обратиться в полицию».
Переписка с предполагаемым педофилом / TV3
У жертв преступлений сексуального характера есть право и на компенсацию морального вреда. По словам Калласса, в ходе следствия потерпевшим говорили о возможности потребовать компенсацию, но ни один из них не захотел этого сделать. Если кто-то из жертв передумает, это можно сделать в гражданском порядке.
"Kuuuurija» попросил комментарий и у канцлера юстиции, но никто не согласился говорить о бывшем коллеге на камеру. Руководитель по связям с общественностью Янек Лутс сказал, что для канцлера это тяжелая тема: «Трудовые отношения с этим человеком были прекращены 4 апреля 2016 года. В канцелярии никто не хочет давать интервью по этой теме».
«Kuuuurija» изучил, какой жизнью жил Конса. Поскольку у журналистов возникли подозрения, не мог ли он финансировать свою жизнь за счет продажи детского порно или заниматься коррупцией на своей должности, они поинтересовались, был ли у Конса доступ к государственным тайнам. Известно же, что враждебно настроенные страны используют таких людей в своих интересах. Янек Лутс ответил, что у Конса не было доступа к гостайнам, как не было выявлено и злоупотреблений служебным положением. Полиция эту тему на камеру комментировать отказалась.
Еще много педофилов
«Kuuuurija» хотела изучить и утверждение жертвы о том, что он сообщал полиции и о других педофилах, но с ними ничего не сделали.
Потерпевший раскрыл передаче целую сеть педофилов, которая вела к четырем совершеннолетним мужчинам. Одним из них был почти 50-летний мужчина Рауль. И он искал контактов с мальчиками в социальных сетях, говорил, что он моложе и красивее и приглашал к себе домой.
"4-5 лет назад встречались. Может помнишь?" "Конечно, помню. Как дела, что делаешь?" / TV3
По словам жертвы, он дал по этому мужчине показания в полиции, но больше с ним не контактировал. У этого мужчины есть фотографии очень маленьких мальчиков.
«Kuuuurija» хотела проверить слова потерпевшего, и парень связался на глазах у съемочной группы по Интернету с Раулем. Из разговора сразу стало понятно, что мужчина имеет отношения с 14-летними мальчиками.
Жертва: "Ты в Таллинне теперь живешь, или как? " Рауль: "Ммм, на улице Роху. В Теллискиви". / TV3
Передача попала в капкан
«Поскольку Рауль подтвердил, что он имеет отношения с 14-летними подростками, мы решили снять его на камеру», - объяснила Луст.
Источник программы оговорился о встрече на площади Вабадузе. «Kuuuurija» сидела прямо рядом с ними. И хотя молодой человек между делом обмолвился, что именно с 14 лет имеет отношения, это нисколько не смутило мужчину.
Кроме того, он раскрыл еще двух действующих педофилов. Оказалось, что некто Прийт любит маленьких мальчиков. Также заниматься сексом с детьми любит работающий в одной из школ учителем Урмас.
Рауль признал, что все, что он когда-то что-то тайно делал с жертвами, снято на камеру.
Журналисты представились ему, после чего Рауль сбежал. Из-за угла появились сотрудники полиции, которые успели его перехватить. Первым делом он бросился удалять фотографии из своего телефона. Но на удивление журналистов через пару часов Рауль снова был на свободе. «У потерпевшего взяли только словесные показания, и полицию не заинтересовал даже тот материал, которые мы сняли в тот день на площади Вабадузе, и которым мы с радостью были готовы поделиться с полицией», - отметила Луст.
Предполагаемый педофил был задержан, но через пару часов вновь оказаля на свободе. / TV3
Кто такой учитель Урмас?
Признавшийся в сексе с несовершеннолетними Рауль упомянул Урмаса, который, предположительно, использовал ребенка брата Рауля.
«Kuuuurija» начала изучать информацию об Урмасе Каусе и узнала, что речь идет о мужчине, который почти 40 лет проработал учителем. Многие годы Урмас преподавал в Сакуской средней школе, но пару лет назад ушел оттуда и поступил на работу в другое учебное заведение. Журналисты узнали, что Урмас работает учителем истории в Ныммеской основной школе.
Поскольку Урмас находился в отпуске, журналисты отправились к его соседям. «Иногда тут очень много машин. Это продолжается много лет». Сосед считает, что через этот дом прошли сотни несовершеннолетних мальчиков.
Соседи много лет борются с Урмасом. Они даже вызывали полицию, когда мужчина устроил банную вечеринку, и у соседей возникло подозрение, что там могут находиться и несовершеннолетние. Полиция зафиксировала ситуацию, обошла вокруг дома, но ничего сделать не смогла, поскольку все участники праздника находились там добровольно.
Полиция сказала, что в отношении обоих мужчин возбуждены уголовные дела и идет сбор доказательство, а также отметила, что если Луст планирует обнародовать этот материал, невозможно предсказать, как это повлияет на следствие. Теперь выяснилось, что тот же молодой человек, который стал жертвой Яануса Конса и Рауля Хиоба, еще год назад подал заявление и в отношении Урмаса Кауса.
«Он с 14 лет был очень проблемным ребенком и постоянно убегал из дома. Это делало его легкой добычей как для Рауля Хиоба, так и для Урмаса Кауса», – сказала Луст. Убежавшему из дома ребенку из бедной семьи предлагали 50 евро, если он пойдет на банную вечеринку к Урмасу Каусу.
"Быстрее, он уже заманивает в постель. Помогите. О, боже, все опять закончится этим" / TV3
Жертва встречается с Урмасом
В один из пятничных августовских вечеров потерпевший пришел к дому Урмаса, чтобы выяснить, зачем мужчина использовал его несколько лет назад. В это время Луст начала получать панические сообщения о том, что мужчина вновь тянет молодого человека в постель.
Съемочная группа поспешила на помощь. Выяснилось, что Урмас узнал его, когда смотрел через дверной глазок, пригласил в комнату и сразу начал заманивать его в постель. «Может быть, ему негде было ночевать, я спросил его об этом», - объяснил Урмас.
Урмас отрицает, что использовал молодого человека.
Вышедший из себя потерпевший подошел к стоявшему на столе компьютеру и посмотрел, что там есть. Он хотел найти видео, которые мужчина снимал ночью, когда он его в 14 лет, предположительно, использовал. В последний раз мужчина снимал на пляже в Польше голых мальчиков, которые играли с собакой. Также потерпевший нашел в компьютере разговор, где друг учителя по имени Кайдо Весмес, который приводил к Урмасу мальчиков, говорит о банной вечеринке.
Кто такой Кайдо Весмес каждый может узнать в Интернете – например, он имеет судимость за педофилию. Кроме того, в компьютере были фотографии мужчин и мальчиков, которые были сделаны в предбаннике.
«В квартире происходило так, что сначала предлагали напитки. Я не знаю, что туда подмешивали. Я помню только, что мне просто предложили выпить. После этого у меня помутнело в глазах. Меня принесли сюда и насколько я помню, господин Урмас Каус использовал меня в сексуальном плане».
Урмас Каус: "Не говори ерунды". / TV3
Урмас отрицает обвинения
Урмас Каус отрицает все утверждения: «Если и были банные вечеринки, то у нас тут были 18+».
Журналисты предоставили всем, о ком говорилось в передаче, возможность объяснить ситуацию. Комментарии дали только учитель Урмас и его друг Кайдо Весмес. «Во-первых, я не слышал, что нельзя ходить в баню к знакомым. Во-вторых, я никого туда не приводил», - сказал Весмес.
«Я могу только осуждать такой образ жизни. Сам я поддерживаю здоровый образ жизни. Моральный стиль жизни. Этому я всегда учил и молодых людей», - добавил Урмас. То, что потерпевший ходил в баню, по словам Урмаса, отвечает правде лишь частично. Учитель Урмас говорит, что помог молодому человеку оформить документы, после чего могла последовать банная вечеринка. По словам Урмаса, молодой человек сам захотел пойти в баню: «Я руку не протягивал, сказал, что можно поддать жару, но есть свои правила». Молодой человек якобы сам кокетничал с другими мужчинами, но совершеннолетние будто бы отказались.