Названы самые гостеприимные страны мира

Она возглавила рейтинг из 103 позиций, который составлялся на основе того, граждан скольких стран конкретное государство может пустить без визы, оформить им визу по прибытии или же выдать электронное разрешение на въезд.

В Коморах облегченный порядок посещения действует для жителей всех 198 стран мира. Вместе с ними первую строчку рейтинга делят Кот-д’Ивуар, Гвинея-Бисау, Мадагаскар, Мальдивы, Мавритания, Федеративные Штаты Микронезии, Мозамбик, Самоа, Сейшелы, Восточный Тимор, Тоголезская Республика, Тувалу и Уганда, сообщает lenta.ru.

На второй позиции оказались Кабо-Верде и Доминика. Там облегченный визовый режим введен для граждан 197 стран. Замыкает тройку Палау. Показатель этой республики — 196 государств.

Четвертое место досталось Джибути, пятое — Гаити (195 и 194 страны соответственно). В топ-10 в порядке убывания также попали Макао (специальный район КНР), Сент-Винсент и Гренадины, Камбоджа, Непал и Эквадор.

Эстония в этом рейтинге заняла 50-ю строчку.